Millones de personas que planean viajar durante la ajetreada semana de Thanksgiving 2025 podrían enfrentar retrasos debido al clima en amplias zonas de Estados Unidos, según meteorólogos de AccuWeather. La perturbación más importante proviene de una tormenta que se desplazará desde el suroeste, trayendo lluvias intensas y posibles tormentas severas al centro, sur y este del país.

Se estima que cerca de 82 millones de personas se desplazarán al menos 50 millas de sus hogares durante los días previos, durante y posteriores al Día de Acción de Gracias, lo que marcaría un nuevo récord, según la American Automobile Association (AAA).

Fin de semana con clima complicado

Una tormenta que ya está produciendo lluvias intensas y nieve en las montañas de California a finales de esta semana se moverá hacia Arizona, Nuevo México y Colorado durante el fin de semana. La nieve se concentrará principalmente en las elevaciones más altas, mientras que las lluvias afectarán las principales autopistas, donde muchos viajeros podrían iniciar sus recorridos. Tramos de la Interstate 70 podrían recibir algo de acumulación de nieve.

Entre Kentucky y Tennessee hasta las Carolinas y Virginia se esperan algunos chubascos que podrían volver las carreteras resbaladizas el sábado, antes de que la tormenta se aleje el domingo.

En Texas, la tormenta podría intensificarse al captar humedad del Golfo, provocando tormentas fuertes y con ráfagas de viento que afectarían vuelos en Dallas, San Antonio, Austin, Oklahoma City y Little Rock desde el domingo hasta el lunes, e incluso Houston el lunes.

La tormenta avanzará desde el suroeste hacia el centro y el este del país, extendiendo su impacto a lo largo de la semana de Thanksgiving. | Crédito: AccuWeather

Impacto sobre el Valle del Misisipi y el medio oeste

A medida que la tormenta avanza hacia el noreste desde Texas y las llanuras el martes, se espera una gran zona de lluvias intensas y posibles tormentas severas sobre el Valle del Misisipi. “La mejor probabilidad de clima severo estará en los estados del sur central”, señaló Paul Pastelok, meteorólogo principal de AccuWeather.

Si la tormenta sigue hacia el noreste, la zona de lluvias podría extenderse más allá del medio oeste, con clima severo en lugares como el Valle de Ohio. Esto afectaría vuelos que pasen por o salgan de Chicago, Nashville, St. Louis, Houston, Minneapolis y posiblemente Pittsburgh.

También se podría presentar nieve o mezclas invernales en el norte de las llanuras y el medio oeste entre lunes por la noche y martes.

Millones de personas que planean viajar por Thanksgiving deben prepararse ante posibles retrazos en aeropuertos y carreteras por la tormenta. | Crédito: KAMIL KRZACZYNSKI / AFP

Riesgo de retrasos a mitad de semana

Con la llegada de aire frío desde las praderas canadienses el martes y miércoles, se desarrollará una franja de nieve desde Montana hasta Wyoming, Nebraska occidental y Colorado, incluyendo las estribaciones del noreste de las Montañas Rocosas y las High Plains. “Es posible que haya nevadas breves en Denver desde el miércoles hasta el Día de Thanksgiving”, indicó Pastelok.

El miércoles será uno de los días más concurridos para viajar, tanto en carreteras como en aeropuertos. Las lluvias, condiciones resbaladizas y baja visibilidad podrían afectar el viaje desde el Valle de Ohio hasta el noreste, dependiendo de la trayectoria, intensidad y velocidad de la tormenta. Esto incluiría aeropuertos de Washington D.C., Filadelfia, Nueva York y Boston. Las tormentas también podrían causar retrasos temporales en Atlanta y Charlotte.

