Las fiestas decembrinas ocasionan un aumento considerable en los viajes aéreos y terrestres en Estados Unidos, ya que se pretende disfrutar en familia. Sin embargo, ante las recientes políticas migratorias en el país, esto suele ser un desafío para extranjeros, pues podrían terminar bajo custodia federal.

Especialmente en la fecha de Navidad , los inmigrantes -con o sin documentación legal- optan por viajar a su país de origen, creyendo que podrían regresar a EE.UU. sin inconveniente alguno, pero esto sería una idea errónea.

Según Juliana Manzanarez, abogada de inmigración y fundadora de Via Law Group, se ha reportado un aumento de personas sin estatus permanente que son puestas bajo inspección secundaria en su intento de reingresar a territorio americano.

Esto ocasionaría que se les realice interrogatorios o, en el peor de los casos, sean arrestados y trasladados hacia un centro de detención para migrantes. Por esa razón, resulta pertinente conocer qué precauciones tomar en caso pretendes viajar por fiestas de diciembre si eres inmigrante.

Para un inmigrante, será un desafío viajar y reingresar a Estados Unidos debido a fiestas de diciembre.(Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP)

Qué hacer si soy inmigrante y planeo viajar durante la fiestas diciembre en Estados Unidos

Si cuento con residencia permanente (Green Card)

Acorde a los lineamientos migratorios, si cuentas con esta credencial, deberías viajar sin ningún problema por Estados Unidos o hacia el extranjero; sin embargo, un factor que te causaría problema sería la reexaminación de residencias a países calificados de ‘tercer mundo’ anunciada por el Gobierno federal.

En esa situación, la abogada puntualiza que desistas de dicha planificación si posees algún problema legal o, en el mejor de los casos, que te asesores con tu representante legal para que sepas si sería una buena opción.

Ante las estrictas políticas migratorias recientes, la Green Card no sería suficiente para evitar una detención. (Foto: Kurgenc / iStock) / Kurgenc

Si formo parte de DACA, TPS u otros estatus temporales

Aunque se trata de una protección diferida, esto no te libraría de un posible arresto en los controles migratorios, especialmente si posees algún récord criminal. La abogada señala que es posible realizar un viaje, pero deberás tramitar un permiso de viaje anticipado, como Advanced Parole, el cual permite la salida y entrada de EE.UU.

Si eres un inmigrante indocumentado

Para la letrada Manzanarez, sería “extremadamente arriesgado y para nada recomendable”, ya que esto solo incrementaría las probabilidades de que los agentes migratorios procedan a detenerte y, así, mantenerte bajo custodia federal.

“Mi recomendación sería que, si no tiene documentación, evite los vuelos domésticos a menos que sea absolutamente necesario, ya que viajar en avión puede ser arriesgado, especialmente en los aeropuertos cercanos a la frontera sur”, añadió.

En resumen, es importante que consultes a un abogado en caso planees viajar para celebrar las fiestas decembrinas. También es necesario que crees un plan de seguridad y analices al destino que planeas visitar.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!