La actual advertencia de ventisca que afecta Nueva York y el noreste de Estados Unidos ha alterado por completo los planes de viaje de un gran número de pasajeros. Y es que miles de vuelos han sido cancelados o reprogramados en varios aeropuertos entre este domingo 22 y el lunes 23 de febrero, ante el pronóstico de peligrosas condiciones climáticas. En estas circunstancias, es importante mencionar que las autoridades han advertido que el traslado hacia y desde los aeropuertos también será complicado. ¿Quieres saber más al respecto? Entonces, sigue adelante con tu lectura.

Vale precisar que, según datos de la plataforma FlightAware, ya se han cancelado más de 3 mil de vuelos en todo el país, con especial impacto en los grandes puntos de conexión del noreste como Nueva York y Boston.

En algunos aeropuertos se ha llegado a suspender buena parte de las salidas del lunes, y se espera que las cifras sigan aumentando a medida que la tormenta alcance su punto máximo.

Así, las aerolíneas están reaccionando de forma preventiva: buscan reducir el caos operativo, evitar que aviones y tripulaciones queden varados, y facilitar una recuperación más ordenada de la operación una vez que pase la tormenta.

¿QUÉ ESTÁ PASANDO CON LOS VUELOS EN NUEVA YORK?

La tormenta ha llevado a los aeropuertos del área de Nueva York a operar con una capacidad muy limitada.

Resulta que se registran cancelaciones masivas y retrasos prolongados en JFK, LaGuardia y Newark, con la posibilidad de pausas temporales en despegues y aterrizajes si la visibilidad o el estado de las pistas se deterioran aún más.

Según los pronósticos, la combinación de nieve intensa, ráfagas de viento de hasta 50 millas por hora y baja sensación térmica se concentrará entre la noche del domingo y la mañana del lunes, afectando el horario más crítico para viajeros de negocios y turistas.

Además, especialistas en viajes advierten que el impacto no se limita a los vuelos directos con origen o destino Nueva York: el cierre parcial o la reducción de vuelos en estos puntos genera un efecto dominó en conexiones en todo Estados Unidos... e incluso en rutas internacionales que dependen de aviones o tripulaciones que pasan por el noreste.

En ese sentido, aunque tu vuelo salga de otra ciudad, podrías ver afectado tu itinerario si tu conexión, tu aeronave o tu cabina de pilotos están vinculadas a esta región.

¿QUÉ PUEDO HACER SI ME CANCELAN EL VUELO?

Lo primero es no ir al aeropuerto sin revisar el estado de tu vuelo: las autoridades de gestión de emergencias de Nueva York y los propios establecimientos recomiendan consultar la web o la app de la aerolínea antes de salir de casa, dado que las cancelaciones y reprogramaciones se están actualizando constantemente.

De esta manera, evitarás exponerte a la ventisca y realizar un viaje innecesario hasta el terminal aéreo, solo para descubrir en el ‘counter’ que tu vuelo ya fue suspendido.

Las principales aerolíneas han activado políticas de flexibilidad que permiten cambiar de fecha—y en algunos casos—sin pagar penalidades ni diferencia tarifaria, siempre que el nuevo viaje se realice dentro de un rango de días determinado.

Por supuesto, los detalles varían entre una compañía y otra, por lo que conviene escribir a su ‘call center’ o a sus canales de atención en redes sociales si la información de su web no está del todo clara.

¿CÓMO PLANIFICAR MI ITINERARIO SI AÚN NO HE VIAJADO?

Si todavía no has volado hacia Nueva York o tienes un viaje al noreste programado para estos días, lo más prudente es monitorear el pronóstico y los avisos de tu aerolínea antes de tomar decisiones drásticas.

De esta forma, podrás aprovechar los periodos de flexibilidad para adelantar o postergar tu vuelo, o incluso cambiar de aeropuerto si tu ruta lo permite y tu aerolínea lo contempla.

Cabe resaltar que los expertos recomiendan evitar conexiones muy ajustadas en estos días, llevar equipaje de mano con lo esencial por si debes pasar más tiempo en tránsito y, si tu viaje es más bien turístico que urgente, evaluar reprogramar para fechas posteriores, cuando los aeropuertos del noreste vuelvan a operar con normalidad.

Así, reduces el estrés, minimizas el riesgo de quedarte varado en un aeropuerto y puedes disfrutar tu viaje cuando la ciudad ya no esté bajo la amenaza de una ventisca.

El Aeropuerto LaGuardia advierte a sus clientes: "Se prevé una importante tormenta de nieve para el domingo y el lunes. Se esperan importantes repercusiones en los viajes. Los viajeros deben consultar regularmente el estado de sus vuelos con su aerolínea antes de dirigirse al aeropuerto" (Foto: @LGAairport / X)

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí