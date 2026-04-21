En una ciudad como Los Ángeles, donde moverse sin carro puede convertirse en todo un reto entre el tráfico de la 405, el Metro, los transbordos y el tiempo que se va en cada trayecto, cualquier oportunidad para ahorrar y desplazarse con más facilidad llama de inmediato la atención. Por eso, el anuncio de Metrolink para el 22 de abril llega en un momento ideal para quienes viven, trabajan o se mueven por el sur de California, especialmente para la comunidad hispana que todos los días combina trabajo, familia y traslados largos por toda el área metropolitana. Además, la iniciativa coincide con el Día de la Tierra, una fecha que en California suele venir acompañada de campañas para promover el transporte público, reducir emisiones y recordar que cada viaje sin automóvil también cuenta.

Mira también: Estas 5 esperadas extensiones ferroviarias de Los Ángeles inician obras pronto

Ahora bien, si estás en Los Ángeles, en el Inland Empire, en Orange County o en cualquier punto conectado por la red ferroviaria regional, esta es una oportunidad que vale la pena aprovechar: Metrolink ofrecerá viajes completamente gratis durante todo el día en todos sus trenes.

VIAJES GRATIS EN METROLINK: LO ESENCIAL QUE DEBES SABER

El miércoles 22 de abril, todos los trenes de Metrolink serán gratuitos en toda su red del sur de California. Y sí, gratis significa gratis: no necesitas boleto, ni registro previo, ni aplicación, ni comprobante especial.

Solo tienes que llegar a la estación, subir al tren y viajar.

Detalle Información Fecha 22 de abril Costo Gratis Requisitos Ninguno Cobertura Toda la red Metrolink Incluye Servicio Arrow service

¿CÓMO BENEFICIARTE EN SIMPLES PASOS?

Aquí no hay trucos ni pasos escondidos. Aun así, conviene seguir esta guía para evitar contratiempos:

Ubica tu estación más cercana dentro de la red de Metrolink. Revisa los horarios actualizados antes de salir. Llega con anticipación para evitar correr al último minuto. Sube al tren sin comprar boleto. Aprovecha el día para moverte con calma y conocer otro destino.

Así de simple. Es una de esas jornadas en las que el sistema quita una de las barreras más comunes: el costo del traslado.

CONECTIVIDAD TOTAL: NO SOLO TRENES

Lo más útil de esta iniciativa es que no se limita únicamente a los trenes. Varias agencias de transporte del sur de California también se han sumado, lo que amplía mucho las opciones para moverse.

Sistemas que también participan:

LA Metro.

OCTA.

RCTC.

SBCTA.

VCTC.

LA Metro es uno de los servicios que contará con el pasaje gratis durante el miércoles 22 de abril (Foto: ROTRANSIT)

¿QUÉ SIGNIFICA ESTO EN LA PRÁCTICA?

Que podrías combinar tu recorrido con autobuses o trenes locales y, en muchos casos, hacer parte del trayecto sin pagar ese día. Para quienes viven en barrios donde el carro ya no es una opción cómoda —desde el Este de Los Ángeles hasta zonas del Valle o el condado de Orange—, este tipo de medidas puede marcar una diferencia real.

EL OBJETIVO DETRÁS DE LA MEDIDA

Más allá del ahorro, la intención es clara: incentivar a más personas a dejar el auto aunque sea por un día y probar el transporte público.

Eso conecta con un tema que en California nunca pasa de moda: la contaminación y las emisiones de carbono. En una región tan grande y congestionada como el sur de California, cambiar el coche por el tren, incluso de forma ocasional, ayuda a aliviar el tráfico y mejora la calidad del aire.

OJO CON LOS HORARIOS

Aquí va un detalle importante que no conviene pasar por alto: aunque el viaje sea gratis, el servicio no operará con normalidad completa.

Metrolink funcionará con un horario reducido de lunes a viernes, así que es clave revisar los tiempos de salida y llegada antes de salir de casa. Si no lo haces, podrías encontrarte con esperas más largas o incluso perder el último tren del día.

IDEAS PARA APROVECHAR EL VIAJE

Si todavía no sabes a dónde ir, puedes pensar en un plan sencillo para aprovechar el día sin gastar de más. Metrolink suele conectar con destinos que quedan a pocos minutos caminando o en bicicleta desde la estación.

Algunas personas aprovechan para:

Ir a la playa.

Hacer una salida en familia.

Visitar un centro comercial o zona gastronómica.

Conocer otro barrio sin lidiar con el tráfico.

Combinar el viaje con una caminata o paseo en bicicleta.

En una ciudad donde muchos hispanos viven entre rutinas largas, dobles jornadas y traslados interminables, una jornada así no solo representa ahorro: también puede ser una pausa útil para moverse con más calma por el sur de California.

Una ciudadana de Los Ángeles caminando por las calles de la localidad mientras ve su celular (Foto: AFP)

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!