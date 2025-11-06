Cada año sucede que, apenas se acerca el Día de Acción de Gracias, los ciudadanos deben revisar vuelos, horarios y alertas del aeropuerto. Es, sin duda, una de las semanas más caóticas para viajar en Estados Unidos, pero este año el panorama se ve aún más complicado. Una posible paralización del gobierno federal amenaza con provocar un verdadero colapso en los aeropuertos.

Más de 500 organizaciones y empresas del sector turístico, entre ellas la U.S. Travel Association, están advirtiendo que, si el shutdown continúa, el país podría enfrentar retrasos, cancelaciones y pérdidas millonarias en plena temporada de viajes.

Millones de ciudadanos podrían verse perjudicados durante sus viajes planificados por el Día de Acción de Gracias (Foto: AFP) / DANIEL SLIM

UNA TORMENTA PERFECTA PARA EL TURISMO ESTADOUNIDENSE

El Día de Acción de Gracias siempre ha sido sinónimo de tráfico aéreo intenso. El año pasado, por ejemplo, 20 millones de pasajeros se movilizaron durante esa semana, marcando un récord histórico. Pero ahora, con el gobierno parcialmente cerrado, el riesgo de que el sistema se vea desbordado es mayor que nunca.

En una carta dirigida al Congreso, la U.S. Travel Association explicó que la parálisis federal ya ha costado más de US$4,000 millones a la economía del turismo y amenaza con empeorar si no se logra un acuerdo político pronto.

TSA Y CONTROLADORES AÉREOS ESTÁN TRABAJANDO SIN COBRAR

Quizás el punto más preocupante de todo esto es el personal. Los agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) y los controladores de tráfico aéreo están trabajando sin recibir su salario. Esto no solo afecta su moral, sino que está generando escasez de personal, largas filas y posibles interrupciones en los vuelos.

Imagina tener que pasar por los controles de seguridad de un aeropuerto abarrotado sabiendo que el personal está bajo presión y sin certeza de pago. No es precisamente el ambiente más tranquilo para comenzar unas vacaciones.

El cierre gubernamental tiene un impacto en millones de viajeros (Foto: AFP) / KENA BETANCUR

LAS AEROLÍNEAS Y AEROPUERTOS, AL LÍMITE DE SU CAPACIDAD

Mientras tanto, las aerolíneas y aeropuertos ya están haciendo malabares para manejar la demanda. Están reforzando turnos, ajustando horarios y preparando planes de contingencia, pero hay un límite para todo. Si el Congreso no aprueba pronto una medida para reabrir el gobierno, el sistema podría colapsar justo cuando más se necesita estabilidad.

El propio Geoff Freeman, presidente y CEO de la U.S. Travel Association, fue claro: “La seguridad seguirá siendo la prioridad número uno, pero los viajeros pagarán un precio innecesario en forma de demoras, cancelaciones y pérdida de confianza en la experiencia aérea”.

EL IMPACTO ECONÓMICO Y EMOCIONAL

Más allá de los números, hay un costo humano que no podemos ignorar. El Día de Acción de Gracias debería ser un momento para compartir con la familia, no para quedarse varado en un aeropuerto viendo cómo se retrasan los vuelos. Según datos de la U.S. Travel, un 60% de los estadounidenses está reconsiderando sus planes de viaje ante la incertidumbre actual.

Eso significa menos ingresos para hoteles, restaurantes, servicios de transporte y destinos turísticos locales. En pocas palabras, el shutdown no solo frena al gobierno, sino a toda una red de industrias que dependen de esta temporada.

¿QUÉ PUEDES HACER SI YA TIENES UN VUELO RESERVADO?

Si ya tienes tu boleto en mano, mi recomendación es mantenerte informado. Revisa con frecuencia las actualizaciones de tu aerolínea, descarga su aplicación móvil y activa las notificaciones en tiempo real. También conviene llegar al aeropuerto con mayor anticipación de lo habitual y tener un plan alternativo en caso de cancelaciones.

Y si todavía no has comprado tu vuelo, quizá sea momento de considerar fechas flexibles o aeropuertos secundarios menos congestionados.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí.