Con la semana de Thanksgiving 2025 en marcha, millones ya están empacando para salir a la carretera. Y aunque el ambiente festivo invita a aprovechar cada minuto, los especialistas advierten que no todos los momentos son iguales para manejar: hay franjas horarias que conviene evitar si no quieres quedar atrapado en el tráfico que te arruine el inicio del feriado.

La Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA) proyecta que 81.8 millones de personas viajarán al menos 80 kilómetros desde sus hogares entre el 25 de noviembre y el 1 de diciembre. Es un récord absoluto: 1.6 millones de viajeros más que el año pasado, lo que confirma que el Día de Acción de Gracias sigue siendo el feriado con mayor movimiento en todo el país, superando incluso fechas fuertes como el Día de los Caídos o el 4 de julio.

Conducir en Thanksgiving 2025 en EE.UU. puede volverse complicado por el intenso tráfico en las principales carreteras. | Crédito: GIORGIO VIERA / AFP

“Las cifras de viajes para el Día de Acción de Gracias siempre son impresionantes”, explicó Stacey Barber, vicepresidenta de AAA Travel. Aseguró que esta festividad se ha convertido en sinónimo de “salir de la ciudad para pasar tiempo con los seres queridos”, y que la gente está dispuesta a desafiar multitudes, ajustar planes a última hora y hacer lo necesario para crear recuerdos con la familia y los amigos.

De esos más de 80 millones de viajeros, al menos 73 millones se moverán en coche, es decir, casi el 90 % de todos los desplazamientos por Thanksgiving. Son 1.3 millones más que en el feriado anterior, una cifra que podría crecer aún más si algunos pasajeros aéreos optan por manejar tras las recientes cancelaciones de vuelos.

Los peores horarios para manejar este miércoles y jueves

Según la AAA, el tráfico más pesado antes del festivo se concentrará en estas ventanas críticas:

Miércoles 26 de noviembre: entre el mediodía y las 4:00 p.m.

Jueves 27 de noviembre: también entre el mediodía y las 4:00 p.m.

En esas horas, las autopistas principales y accesos a ciudades estarán en su punto más congestionado debido a las salidas tardías del trabajo, los viajes familiares de último momento y la convergencia de rutas interurbanas.

Para los que regresan, la AAA anticipa otro gran pico:

Domingo 30 de noviembre por la tarde, cuando la mayoría emprende la vuelta a casa y las carreteras vuelven a saturarse.

Millones planean conducir durante el feriado de Thanksgiving 2025 en EE.UU., lo que incrementará el tráfico en la semana. | Crédito: ANGELA WEISS / AFP

¿El mejor consejo? Planear al margen del caos

Si puedes salir temprano por la mañana o esperar a la noche, evitarás el tráfico más denso. Y si viajas el domingo, lo ideal es partir temprano para no quedar atrapado en la ola de regreso.

Thanksgiving siempre trae reencuentros, sobremesas y la sensación de pausa, pero llegar a tiempo, y sin pasar horas atrapado en una autopista, puede marcar la diferencia. Con un poco de planificación, tu viaje será parte del disfrute y no del estrés.

