Si vas a manejar por las Altas Planicies (High Plains), una región del centro de Estados Unidos, ten en cuenta que el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) emitió advertencias por vientos fuertes, con ráfagas de hasta 65 mph que podrían complicar el viaje en las carreteras. Con el pronóstico de ventarrones desde la tarde del sábado hasta la madrugada del domingo, te explicamos cuáles son las zonas afectadas, hasta cuándo durarán y qué precauciones debes tomar.

Los vientos podrían causar cortes de electricidad además de complicar el tránsito en carreteras de este a oeste (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

ADVERTENCIA POR VIENTOS DESTRUCTIVOS EN LAS ALTAS PLANICIES

Vientos fuertes del norte, con ráfagas de 60 a 65 mph, afectarán partes de las Altas Planicies desde la tarde del sábado 28 de noviembre hasta la madrugada del domingo 29. Los más fuertes se esperan en el suroeste y centro-sur de Kansas, los panhandles de Oklahoma y Texas, el oeste de Oklahoma y el este de Colorado, publicó Air Sports Net.

¿Qué se sabe de los fuertes vientos en High Plains?

Un frente frío seco avanza por las Altas Planicies y traerá vientos del norte desde la tarde del sábado. El NWS emitió advertencias de viento fuerte (High Wind Warning) para partes de Kansas, Oklahoma, Texas y Colorado, con ráfagas de 60 a 65 mph que podrían dificultar los viajes y causar cortes de electricidad.

¿Cuándo? Las advertencias de Kansas, según NWS Dodge City, van de las 3 p.m. (hora central) del sábado a las 2 a.m. del domingo. En los panhandles de Oklahoma y Texas, de las 3 p.m. del sábado a las 3 a.m. del domingo.

Las advertencias de Kansas, según NWS Dodge City, van de las 3 p.m. (hora central) del sábado a las 2 a.m. del domingo. En los panhandles de Oklahoma y Texas, de las 3 p.m. del sábado a las 3 a.m. del domingo. ¿Hasta cuándo durará? Los vientos más fuertes deberían debilitarse de oeste a este entre la noche del sábado y la madrugada del domingo, aunque el horario puede variar según el avance del frente.

Los vientos más fuertes deberían debilitarse de oeste a este entre la noche del sábado y la madrugada del domingo, aunque el horario puede variar según el avance del frente. ¿Cuál será su efecto en las carreteras? El NWS advierte que el viaje podría ser difícil, sobre todo para vehículos altos y ligeros, y que las carreteras de este a oeste podrían ser peligrosas por vientos cruzados.

Las zonas que incluye la advertencia

Kansas: la advertencia de Dodge City incluye condados como Scott, Lane, Ness, Finney, Ford, Seward, Meade, Clark y Barber, entre otros. También hay advertencia para los condados de Greeley, Wallace y Wichita, y el condado de Cheyenne en Colorado.

la advertencia de Dodge City incluye condados como Scott, Lane, Ness, Finney, Ford, Seward, Meade, Clark y Barber, entre otros. También hay advertencia para los condados de Greeley, Wallace y Wichita, y el condado de Cheyenne en Colorado. Panhandles: la advertencia cubre el panhandle de Oklahoma y partes del de Texas. Un aviso de viento alto (watch) abarca Childress y las Rolling Plains en Texas la noche del sábado.

la advertencia cubre el panhandle de Oklahoma y partes del de Texas. Un aviso de viento alto (watch) abarca Childress y las Rolling Plains en Texas la noche del sábado. Sur de Texas, Texas y Nuevo México: el panhandle de Texas tiene advertencia hasta las 3 a.m. del domingo, y hay avisos de ráfagas de 65 mph en las Guadalupe Mountains, publica otro artículo de Air Sports Net.

el panhandle de Texas tiene advertencia hasta las 3 a.m. del domingo, y hay avisos de ráfagas de 65 mph en las Guadalupe Mountains, publica otro artículo de Air Sports Net. Carreteras: se mencionan posibles problemas en la I-25, I-35, I-70 y I-80, sobre todo para vehículos altos. Asimismo, incluye a la I-40 y la I-25, según FOX 10 Phoenix.

PRECAUCIONES QUE DEBES TOMAR

El NWS recomienda reducir la velocidad, tener las dos manos en el volante y mantener distancia de camiones y vehículos altos. A continuación, más detalle:

Velocidad y control: baja la velocidad y sujeta el volante con ambas manos.

baja la velocidad y sujeta el volante con ambas manos. Vehículos grandes: mantén distancia de camiones, autobuses y unidades que remolcan, señala NWS.

mantén distancia de camiones, autobuses y unidades que remolcan, señala NWS. Carriles contiguos: deja espacio con los autos de al lado porque una ráfaga fuerte puede empujar un auto fuera de su carril.

deja espacio con los autos de al lado porque una ráfaga fuerte puede empujar un auto fuera de su carril. Objetos en la vía: vigila los objetos que el viento lance sobre la carretera, y las ramas, árboles y cables caídos, precisa otra publicación de NWS.

vigila los objetos que el viento lance sobre la carretera, y las ramas, árboles y cables caídos, precisa otra publicación de NWS. Vehículos altos: extrema el cuidado si manejas una camioneta, SUV, van o vas remolcando. Son más propensos a ser empujados o incluso volcados por las ráfagas.

extrema el cuidado si manejas una camioneta, SUV, van o vas remolcando. Son más propensos a ser empujados o incluso volcados por las ráfagas. Si el viento es demasiado fuerte: detente en el acotamiento, lejos de árboles u otros objetos altos que puedan caer sobre tu vehículo.

El Departamento de Transporte de Nevada, que no es de la zona afectada, añade lo siguiente:

Revisa el pronóstico y el estado de las carreteras antes de salir, y planea rutas alternas.

Enciende las luces si baja la visibilidad.

Evita frenazos o giros bruscos.

Respeta los avisos, restricciones y cierres de carretera.

Antes de salir de casa, lo mejor es revisar el estado de la rutas y el pronóstico del tiempo (Foto: Magnific / Imagen referencial)