Antes de que muchos comiencen a organizar planes para el fin de semana, una tormenta invernal avanza sobre gran parte del este y el sureste de EE.UU. con un escenario poco alentador. El sistema combina nieve, frío extremo y vientos fuertes, una mezcla que complica los traslados, limita las actividades al aire libre y eleva el riesgo de accidentes. Las autoridades meteorológicas han puesto el foco especialmente en las ráfagas de viento, ya que pueden provocar desde la caída de árboles hasta cortes de energía y situaciones peligrosas en calles, carreteras y zonas costeras. Por eso, el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) insiste en no bajar la guardia y seguir una serie de recomendaciones clave para reducir riesgos.

Además de la nieve, el meteorólogo de Noticias Telemundo Joseph Martínez advirtió que los vientos en la costa este podrían superar las 70 millas por hora, un nivel capaz de generar daños materiales y condiciones muy peligrosas, especialmente para la navegación y para quienes circulan cerca del mar. Estas ráfagas también pueden levantar objetos, desprender ramas o afectar infraestructuras ya debilitadas por el clima invernal.

“Hay muchos peligros cuando hablamos de avisos de viento o alertas de viento fuerte. Lo mejor que puedes hacer, y lo recomendamos encarecidamente, es quedarte en casa”, asegura Meredith Garofalo, meteoróloga de Weather Nation.

La bomba ciclónica mantiene en alerta a varias regiones de EE.UU. por vientos fuertes y condiciones invernales extremas. | Crédito: Ricardo ARDUENGO / AFP

Ante este panorama, una advertencia por vientos fuertes (Wind Advisory) busca alertar a la población sobre los peligros asociados a ráfagas de alta velocidad. No se trata solo de una molestia pasajera: el viento puede convertir objetos comunes en proyectiles y generar situaciones de riesgo en cuestión de segundos. Por eso, el NWS comparte una serie de medidas preventivas que conviene tener en cuenta.

Recomendaciones del NWS ante vientos fuertes

Revisar el entorno del hogar : retirar árboles muertos o ramas que sobresalgan cerca de estructuras, así como materiales de techo sueltos.

: retirar árboles muertos o ramas que sobresalgan cerca de estructuras, así como materiales de techo sueltos. Asegurar o guardar objetos en jardines, patios, balcones y techos que puedan salir volando, como muebles de exterior o botes de basura.

en jardines, patios, balcones y techos que puedan salir volando, como muebles de exterior o botes de basura. Cerrar bien ventanas y puertas exteriores , asegurándolas correctamente.

, asegurándolas correctamente. Consultar pronósticos actualizados : usar apps del tiempo y seguir las alertas oficiales para conocer cambios de última hora.

: usar apps del tiempo y seguir las alertas oficiales para conocer cambios de última hora. Posponer actividades al aire libre si hay un aviso o advertencia de vientos fuertes.

En EE.UU., la bomba ciclónica puede convertir objetos sueltos en proyectiles peligrosos por los vientos intensos, según advierten las autoridades. | Crédito: NWS

Si los vientos te sorprenden en el exterior

Buscar refugio junto a un edificio sólido o debajo de una estructura segura.

o debajo de una estructura segura. Alejarse de carreteras y vías del tren , ya que una ráfaga puede empujar a una persona hacia el paso de un vehículo.

, ya que una ráfaga puede empujar a una persona hacia el paso de un vehículo. Usar pasamanos cuando estén disponibles y evitar zonas elevadas sin barandillas adecuadas.

cuando estén disponibles y evitar zonas elevadas sin barandillas adecuadas. Estar atento a escombros voladores, como ramas, letreros sueltos u objetos que puedan caer desde balcones cercanos.

Riesgos eléctricos: qué no hacer

Reportar líneas eléctricas caídas a los servicios de emergencia y a la Policía.

a los servicios de emergencia y a la Policía. No intentar mover cables ni retirar desechos por cuenta propia.

Evitar cualquier objeto que esté tocando un cable caído, incluidos vehículos o ramas.

Recordar que el suelo húmedo, los charcos o la nieve pueden conducir electricidad.

pueden conducir electricidad. Si alguien sufre una descarga eléctrica y está en contacto con una línea, no tocarlo: llamar de inmediato al 911 para recibir atención médica.

Las condiciones del clima pueden cambiar de manera rápida e inesperada, por lo que es fundamental mantenerse siempre actualizado. Consultar fuentes oficiales como el National Weather Service (NWS) permite recibir alertas precisas sobre nevadas, vientos fuertes y cierres de carreteras. Estar informado a tiempo ayuda a tomar decisiones seguras y a minimizar riesgos tanto para residentes como para quienes viajan en las zonas afectadas.

