El clima severo vuelve a poner en alerta a buena parte del centro de Estados Unidos luego de varios días con tormentas intensas en la región. Meteorólogos advierten que una nueva ronda de fenómenos peligrosos podría desarrollarse entre el martes y el miércoles, con vientos destructivos, granizo de gran tamaño e incluso tornados. Las condiciones atmosféricas favorecerán la formación de tormentas fuertes en varios estados, especialmente desde las Grandes Llanuras hasta el valle del Mississippi y el valle de Ohio. Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada, ya que este episodio podría convertirse en uno de los brotes de clima severo más importantes en lo que va del año.

Según meteorólogos de AccuWeather, un potente sistema de tormentas avanzará por las Llanuras y los Grandes Lagos durante la mitad de la semana. Este fenómeno se combinará con aire cálido y húmedo proveniente del Golfo de México y masas de aire más frío del Pacífico y Canadá, creando el escenario perfecto para el desarrollo de tormentas severas.

Tormentas severas se intensificarán el martes

El riesgo de tormentas eléctricas severas comenzará a aumentar durante la tarde del martes y se extenderá hasta la noche en una amplia zona del centro del país, desde Texas hasta el suroeste de Michigan.

Entre las principales áreas metropolitanas que podrían verse afectadas se encuentran:

Chicago

Dallas

St. Louis

Oklahoma City

Indianapolis

Kansas City (Misuri)

Los meteorólogos advierten que cualquier tormenta intensa podría provocar varios peligros simultáneamente:

Ráfagas de viento dañinas , con velocidades que podrían alcanzar hasta 80 millas por hora .

, con velocidades que podrían alcanzar hasta . Granizo significativo , capaz de causar daños materiales.

, capaz de causar daños materiales. Inundaciones repentinas en zonas donde el suelo ya está saturado por lluvias previas.

en zonas donde el suelo ya está saturado por lluvias previas. Tornados, especialmente durante la tarde y noche del martes.

El mayor riesgo de tornados se concentraría en una franja que va desde Missouri hasta Indiana, aunque algunas tormentas también podrían acercarse al área de Chicago o a sus suburbios del sur en Illinois.

Meteorólogos advierten que el clima severo en EE.UU. podría intensificarse entre martes y miércoles. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

Qué estados podrían estar en mayor riesgo

Los meteorólogos señalan que varias regiones del centro y medio oeste estarán bajo vigilancia por clima severo. Entre los estados con mayor probabilidad de tormentas intensas se encuentran:

Texas

Oklahoma

Kansas

Missouri

Illinois

Indiana

Michigan

Ohio

Además, el riesgo podría extenderse a otras áreas cercanas conforme avance el sistema meteorológico.

La amenaza se moverá hacia el este el miércoles

A medida que la tormenta avance hacia los Grandes Lagos, el peligro de clima severo también se desplazará hacia el este. El miércoles y la noche del miércoles la amenaza se extenderá por más de una docena de estados, desde el este de Texas hasta partes de Pensilvania y el oeste de Nueva York.

En esta etapa, algunas zonas de Ohio, Virginia Occidental y el oeste de Pensilvania podrían enfrentar un riesgo moderado de tormentas severas.

Las tormentas del miércoles también podrían traer:

Granizo

Vientos destructivos de entre 60 y 70 mph

Tornados aislados

Además, los viajeros que se desplacen por carreteras importantes —incluyendo partes de las autopistas interestatales I-10, I-20, I-40, I-64 y I-70— podrían enfrentar retrasos debido a las condiciones meteorológicas.

Varias regiones del centro de EE.UU. están en alerta ante la posibilidad de tormentas intensas y tornados. | Crédito: Josh Edelson / AFP / JOSH EDELSON

El mal tiempo podría continuar hasta el jueves

Aunque el punto más intenso del sistema se espera entre martes y miércoles, los meteorólogos advierten que las tormentas aún podrían mantenerse activas el jueves.

Para ese día, una extensa franja de lluvias intensas y tormentas con ráfagas de viento se extendería desde la costa del Golfo hasta gran parte de la costa atlántica. Dentro de esta zona, los estados del sureste también podrían experimentar tormentas severas.

Autoridades piden prepararse

Los especialistas recomiendan que las personas en las zonas bajo riesgo tengan varias formas de recibir alertas meteorológicas, especialmente porque algunas tormentas podrían desarrollarse durante la noche, lo que aumenta el peligro de tornados nocturnos.

Entre las recomendaciones básicas para prepararse están:

Tener dispositivos electrónicos cargados para recibir alertas.

para recibir alertas. Mantener linternas disponibles.

disponibles. Identificar el lugar más seguro dentro del hogar en caso de tornado.

en caso de tornado. Seguir de cerca los pronósticos meteorológicos.

Los expertos recuerdan que, incluso si el brote de tormentas no alcanza niveles extremos, un solo tornado que impacte una zona poblada puede causar daños significativos, por lo que es importante tomar en serio las advertencias del clima severo.

