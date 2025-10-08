El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) vuelve a estar en el centro de la controversia tras revelarse que la agencia planea crear un equipo permanente para vigilar redes sociales las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Esto es lo que se sabe sobre el plan para extender su vigilancia a plataformas digitales.

Según documentos federales revisados por Wired, ICE busca contratar a casi 30 analistas privados para monitorear publicaciones, fotos y mensajes en plataformas como Facebook, TikTok, Instagram, YouTube y Reddit, con el fin de convertir esa información en inteligencia para futuras redadas y arrestos migratorios.

El plan, que aún se encuentra en fase preliminar, contempla un contrato de varios años con empresas privadas que se encargarían de operar el programa desde dos centros de inteligencia de ICE ubicados en Vermont y California. Los contratistas trabajarían bajo presión, con plazos estrictos y herramientas de vigilancia de última generación, procesando información de manera continua y entregando resultados directamente a las unidades de campo.

Los planes de ICE incluyen contratar analistas privados que rastreen publicaciones y perfiles en plataformas como Facebook y TikTok. | Crédito: AFP

Los documentos internos detallan que los analistas formarían parte del National Criminal Analysis and Targeting Center, en Williston (Vermont), y del Pacific Enforcement Response Center, en Santa Ana (California). Este último operaría sin interrupción, las 24 horas del día, con al menos un analista senior y tres investigadores de guardia de forma permanente.

En conjunto, ambos equipos funcionarían como brazos de inteligencia del área de Enforcement and Removal Operations (ERO), el departamento de ICE encargado de localizar y deportar a inmigrantes indocumentados. Su tarea incluiría recibir pistas, investigar a individuos en línea y elaborar informes con información útil para las operaciones en terreno.

El alcance de los datos que ICE pretende recopilar es amplio. Los analistas tendrían acceso a inteligencia de fuentes abiertas, es decir, publicaciones y perfiles públicos en redes sociales, además de poder consultar bases de datos comerciales como LexisNexis Accurint y Thomson Reuters CLEAR, que integran registros de propiedades, facturas, vehículos y otros detalles personales.

ICE ha generado controversia por su intención de usar inteligencia artificial en la identificación de posibles objetivos migratorios. | Crédito: EFE/EPA/Sarah Yenesel

Además, la agencia busca incorporar inteligencia artificial para mejorar la detección y el análisis automatizado de información. Los contratistas interesados deberán detallar cómo planean integrar algoritmos de rastreo y análisis de comportamiento digital. Se ha estimado un presupuesto anual superior al millón de dólares para mantener actualizadas las herramientas tecnológicas del programa.

Hasta el momento, ICE no ha emitido comentarios públicos sobre esta iniciativa.

