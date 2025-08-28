Se han convertido en uno de los blancos de las redadas de ICE. Un nuevo operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos centró su atención en un car wash en Los Ángeles donde seis personas fueron detenidas. La mañana del miércoles 27 de agosto, los agentes federales llegaron en varios vehículos sin marcas ni logotipos, como ya es costumbre en esta clase de operativos, para llevarse a los trabajadores indocumentados. Uno de ellos fue Juan Daniel Ibáñez, de 30 años y de Guatemala, y cuyo hermano narró el impacto de esta noticia en su familia, en especial en su madre quien está enferma.

En las últimas semanas se han registrado más casos de la ofensiva del gobierno de Donald Trump contra los indocumentados y cuyos efectivos buscan a inmigrantes que residen en el país con documentación inválida o antecedentes penales en viviendas, centros de trabajo o vía pública.

Es así que las redadas de inmigración no dan tregua ni respiro a trabajadores de compañías de lavado de autos y jornaleros que solicitan trabajo, por ejemplo, afuera de las tiendas Home Depot quienes al ser detenidos afrontan la deportación.

Carson Car Wash fue blanco de las redadas de ICE en Los Ángeles durante el miércoles 27 de agosto en la mañana. (Foto: captura @telemundo52 / YouTube)

Seis trabajadores detenidos tras redada migratoria en negocio de lavado de autos

Todo sucedió alrededor de las 10:30 de la mañana cuando los agentes de inmigración sorprendieron a los trabajadores del negocio de lavado de autos en la ciudad de Carson provocando que varios salieran corriendo con intención de escapar.

Según precisaron desde Telemundo 52, todo indica que en esta redada los agentes federales tampoco presentaron una orden judicial de registro o de cateo porque estaban ingresando en propiedad privada. Al menos 3 trabajadores lograron evitar la detención saliendo rápidamente del lugar, mientras que otros 6 sí terminaron en manos de ICE.

“Mi hermano trabajaba ahí y, lastimosamente, como está la situación aquí en Estados Unidos, es bien difícil (...) lamentablemente hoy le tocó a él, algo que no lo esperábamos, algo muy difícil para nosotros”, precisó Fernando Ibáñez sobre lo que sucedió esa mañana en Carson Car Wash.

Horas después de lo sucedido, el joven pudo confirmar que su familiar fue trasladado al centro de detención de inmigración en el centro de Los Ángeles, algo que ha impactado en su madre con problemas de salud.

“Venimos a ganarnos la vida y esto está bien difícil. Mi mamá está un poco mal de salud y, luego con esto, la verdad se nos complica mucho. Mi mamá tiene que comprar su medicina y prácticamente él estaba sosteniendo más a mi familia”, agregó sobre la situación tras la detención de Juan Daniel Ibáñez por lo que esperan encontrar un abogado que los ayude y puedan fijarle una fianza para seguir el juicio de deportación en libertad, algo que resulta muy difícil tras las políticas de Donald Trump donde se busca la deportación.

Fernando Ibáñez lamenta la detención de su hermano en una redada de ICE porque era el sustento de la familia. (Foto: captura @telemundo52 / YouTube)

Otra persona que llegó al lugar alertada por la redada de ICE fue Bertha Vera, ya que su sobrino también fue detenido. Ella aseguró que: “todo está mal, ellos estaban trabajando, no estaban robando, no son criminales. Se están llevando a las personas equivocadas (...) esperemos que lo suelten”.

Desde Telemundo 52 también agregaron que activistas han denunciado que los negocios de lavados de autos se han convertido en blanco de estos operativos contra indocumentados ya que los inmigrantes trabajan al aire libre y están más expuestos a ser detenidos.

