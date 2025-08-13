César Vásquez, con solo 17 años, se ha convertido en un líder comunitario que defiende los derechos de los inmigrantes. | Crédito: Noticias Telemundo
Oscar Guerrero Tello
Oscar Guerrero Tello

A sus 17 años, César Vásquez ya es un líder comunitario que inspira a su ciudad y más allá. Hijo de inmigrantes mexicanos que trabajan en el campo, César nació en Estados Unidos y creció en Santa María, California, donde aprendió desde pequeño lo que significa luchar por sobrevivir y salir adelante.

Aunque todavía no tiene edad para votar, César no ha esperado para actuar. Organiza protestas, vigila las calles para alertar a sus vecinos sobre posibles y lidera un grupo proinmigrante que ha logrado movilizar a casi 4.000 personas en marchas organizadas en 27 ciudades.

Cientos de personas se reunieron en distintas ciudades para exigir el fin de las redadas de ICE. | Crédito: EFE/ David Toro
Su activismo busca dar esperanza a quienes temen salir de sus casas y proteger a las familias de su comunidad.

“Estoy peleando para traer esperanza a nuestra comunidad y para enseñar a los jóvenes que ellos también pueden pelear. Mis padres son campesinos, ellos vinieron de México. Yo crecí en Santa María, peleamos a diario para pagar la renta, si yo lo hago, todos pueden pelear para un futuro mejor”, dijo César a .

Las protestas buscan visibilizar la separación de familias y presionar por políticas migratorias más justas. | Crédito: EFE
El joven activista reconoce que su lucha ha tenido un costo personal: “He perdido mucho, pero también he estado peleando mucho para mi comunidad y en mi corazón eso es más importante de todas las cosas que yo he podido perder”.

Con la firme intención de concienciar a otros jóvenes, César agrega: “Quiero enseñar a todos los jóvenes que ellos necesitan pelear y ahora es más difícil en Santa María. Hay cerca de 70 familias separadas. Yo he visto cómo separan a las personas. El mundo necesita que estemos juntos para pelear”.

