Hace poco, este medio te narró el caso de Donggin Shin, un violinista que terminó bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) . A pesar del profundo temor de su familia de que fuera deportado , en una reciente actualización, este ciudadano surcoreano fue liberado tras pagar una fianza de US$25,000. Ahora, aprovechó la oportunidad para narrar su experiencia en prisión.

El hombre de 37 años estuvo recluido aproximadamente 20 días en el Centro de Detención de Denver, Colorado, a más de 800 kilómetros del lugar donde residía. Durante su estancia, se cuestionó si realmente era un ciudadano de bien.

“Nunca pensé que tendría que sentir lo que es estar encadenado en los tobillos y las muñecas, sintiéndome como un criminal de verdad, como si hubiera asesinado a alguien”, fueron sus palabras al medio KSL-TV.

John brindó su descargo tras estar recluido por 17 días en un centro de detención de Colorado. (Crédito: KSL News Utah / YouTube)

Las duras condiciones que se presentaban en esta prisión, como el frío extremo y la mala alimentación, ocasionaron que él y otros reclusos cayeran enfermos. Además, le costaba mucho conciliar el sueño.

John, como lo llaman sus amigos y familiares, describió su experiencia fue “traumática” y relató que lloraba cada día, pues pensó que sería expulsado de Estados Unidos, lo que significaba separarse de su familia. Ahora, está en libertad, pero deberá llevar un grillete electrónico por un aproximado de dos meses.

Si bien este ciudadano surcoreano recuperó su libertad bajo fianza, deberá portar un grillete electrónico en su tobillo. (Crédito: KSL News Utah / YouTube)

Posee una condena

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aclaró que estos operativos migratorios tienen un objetivo: detener a los extranjeros ilegales que ha cometido delitos. Por esta razón, consideraron a Shin como uno de ellos, ya que contaba con una condena por conducir bajo los efectos del alcohol en el 2020.

Al respecto, este hombre reconoció su error, pero detalló que su imprudencia estaba relacionada con el tumor cerebral que padecía su padre, ya que le quedaba poco tiempo de vida: “En ese entonces caí en una depresión y luego me incapacité para conducir”, dijo.