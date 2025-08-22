La indignación por las redadas de ICE se extiende por todo el país. Días después de que agentes en California detuvieran al gerente de un reconocido restaurante con casi 40 años en Estados Unidos, otro caso volvió a encender las alarmas en Utah: John Shin, renombrado violinista, fue detenido, provocando un llamado urgente de su familia y de la comunidad musical para exigir su liberación.

Su esposa, Danae Snow, ha iniciado una campaña en GoFundMe para recaudar fondos que permitan cubrir el retainer de su defensa legal.

“Mi esposo, John Shin, ha sido detenido por ICE, y nuestra familia enfrenta una situación urgente y aterradora,” escribe Danae. “John siempre ha trabajado arduamente para mantener a nuestra familia y a su madre, y es profundamente querido por nuestra comunidad musical.”

La detención repentina de Shin ha dejado a su familia “asustada y abrumada”. Danae agrega que dependen de él todos los días y que su ausencia ha creado un vacío que se siente por todos los que lo conocen. “El proceso legal es costoso y necesitamos ayuda para pagar el retainer de su defensa para que tenga una oportunidad justa de regresar a casa.”

Su esposa, Danae Snow, inició una campaña en GoFundMe para cubrir los costos de su defensa legal. | Crédito: Facebook John Shin

Shin es graduado con un máster en interpretación musical por la Universidad de Utah, donde se desempeñó como concertino en la sinfónica de la escuela. Desde entonces, ha tocado con la Utah Symphony, Ballet West, Utah Philharmonia, Salt Lake Symphony y Sinfonia Salt Lake.

“Su apoyo nos ayudará a luchar por la liberación de John y a devolverlo a la vida y comunidad que tanto valora,” continúa Danae. “Si John puede regresar a casa, podremos continuar nuestra hermosa vida juntos y finalmente encontrar alivio del miedo y el estrés que nos han abrumado. Cada contribución nos acerca a reunir a nuestra familia y restaurar la esperanza. Gracias por acompañarnos en este difícil momento.”

Las redes sociales se han llenado de mensajes de apoyo de la comunidad local y más allá.

Hasta el momento, no se han revelado los motivos de la detención ni el estado migratorio actual de Shin. | Crédito: Irfan Khan / Los Angeles Times vía Getty Images / Irfan Khan

El maestro de Shin, Robert Baldwin, director y conductor de Sinfonia Salt Lake Music y Salt Lake Symphony, publicó un emotivo mensaje en sus redes: “Estoy asustado, estoy enojado y estoy buscando ayuda de nuestra comunidad. John no es un criminal, es un esposo, padre y persona increíble, y haré todo lo que esté en mi mano para traerlo de vuelta a casa.”

Hasta el momento, no se han revelado los motivos de la detención ni el estado migratorio actual de Shin.

