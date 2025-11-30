Para un migrante que desea viajar a Estados Unidos , es una gran felicidad cuando descubre que su visa fue aprobada . Eso genera alivio; sin embargo, la espera del documento físico y la incertidumbre sobre cuándo se podrá visitar dicho país son comunes. Después de este proceso, existe un tiempo que debes conocer y es necesario que estés a tanto de ello.

Este permiso suele visualizarse en el pasaporte y te brinda la posibilidad de viajar hacia el país norteamericano con fines específicos, tales como turismo (B2), negocios (B1) o estudios (F-1). Sin embargo, hay un detalle a tener en cuenta.

La visa estadounidense te permite llegar hacia un puerto de entrada, pero un inspector del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) determinan si puedes ingresar al país.

La visa estadounidense no asegura tu ingreso hacia este país. Un inspector migratorio decide ello. (Foto: Diseñado por Freepik) / David Franklin

Cuánto tiempo podré recibir la visa americana

El tiempo de espera en cada caso suele ser distinto; no obstante, mayormente el solicitante recibiría este documento entre 2 y 4 semanas después de la aprobación. Ahora, si existe una alta demanda de solicitudes, se extendería hasta dos meses.

Cuando tu visa estadounidense ya esté lista para que lo recibas, el Servicio Oficial de Citas para Visas del Departamento de Estado te mandará un correo electrónico haciéndote saber dicha información.

Desde cuándo puedo viajar a EE.UU. si tengo mi visa estadounidense

Muchos migrantes que cuentan con este documento en físico consideran que existe un tiempo de espera para realizar el viaje hacia el país norteamericano; sin embargo, eso no sería necesario. Desde que tienes la visa en tus manos, estás apto para realizar visitas.

Es necesario saber que cada tipo de visa tiene un límite de vigencia. Por suponer, la visa de turista tiene una duración de 10 años. Por lo tanto, tienes una década para visitar Estados Unidos bajo esta modalidad.

La visa de turista americana tiene una duración de 10 años. (Foto: Bojan Bokic / iStock) / Bojan Bokic

Qué revisar después de recibir el pasaporte con la visa estadounidense

Es muy importante que verifiques los datos colocados en este documento, ya que existe la posibilidad de un error. Es necesario revisar datos personales (nombre, fecha de nacimiento), el tipo de visa y que la fecha de vencimiento sean correctos y coincidan con al pasaporte.

