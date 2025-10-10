Si tu mejor amiga anunció que se casa en seis meses en Miami o tu familiar se gradúa de la universidad en Los Ángeles, de seguro querrás asistir para acompañarlos, pero si no tienes la autorización del país liderado por Donald Trump para ingresar a su territorio como extranjero, lo más probable es que te quedes con las ganas. Tener una visa es la única solución para lograrlo y existe una catalogada de emergencia, ¿sabes de qué se trata? aquí te lo explico así como los motivos que son válidos para obtenerla y cómo solicitar una cita acelerada.

Quienes anhelan conocer Disneyland, la Estatua de la Libertad o caminar por el Golden Gate de San Francisco, saben que sí o sí deben tramitar una visa de turista con anticipación y seguir un proceso detallado para lograr que el cónsul de la embajada la otorgue.

Este suele ser un proceso largo y con tiempos de espera que pueden tardar hasta un año para tramitarla por primera vez; sin embargo, hay situaciones urgentes que requieren que uno viaje a Estados Unidos sin la posibilidad de esperar varios meses. Para estos casos existe la cita acelerada o visa de emergencia.

En situaciones urgentes, existe la posibilidad de solicitar una cita acelerada o visa de emergencia para ingresar a Estados Unidos. (Foto: Uladzimir Zuyeu / iStock) / Uladzimir Zuyeu

¿Qué es la visa de emergencia y cómo solicitarla?

Hay situaciones imprevistas que requieren viajar de manera inmediata a USA como una emergencia médica, el fallecimiento de un familiar o el inicio de clases en una institución estadounidense. Para esto se puede recurrir a la visa de emergencia, una opción que permite adelantar la entrevista consular en casos excepcionales.

El proceso para solicitar una entrevista urgente requiere seguir ciertos pasos específicos. La Embajada de Estados Unidos en México indica lo siguiente:

Programar una cita regular: El primer paso es agendar la primera fecha disponible para la entrevista de visa y completar el formulario DS-160. Además, pagar la tarifa de visa.

Acceder al sistema oficial: Ingresa a tu cuenta en https://ais.usvisa-info.com.

Solicitar trámite urgente: Una vez dentro, haz clic en “Continuar” y selecciona la opción “Solicitar trámite urgente”. Sigue las instrucciones que aparecen en pantalla y proporcionar una justificación de tu solicitud.

Es fundamental tener en cuenta que la aprobación de la cita acelerada queda a discreción exclusiva de la Sección Consular, por lo que no está garantizada. Además, cuando ya se realizó la solicitud hay que revisar constantemente el sistema y tu correo electrónico, ya que la notificación de aprobación puede llegar en cualquier momento.

Adicional a esto, no olvides tener todos los documentos listos y que te permitan demostrar la urgencia del viaje. Eso sí, para realizar este proceso debes tener el pasaporte vigente al menos seis meses más allá de la fecha prevista de entrada a Estados Unidos.

Las secciones consulares pueden considerar una solicitud de cita urgente si el solicitante enfrenta una situación imprevista. (Foto: mirsad sarajlic / iStock) / mirsad sarajlic

¿Cuáles son los motivos válidos para solicitar una visa de emergencia?

Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, este tipo de cita no se concede para viajes personales o sociales como asistir a bodas, ceremonias de graduación, ayudar a familiares embarazadas, participar en conferencias o realizar viajes turísticos espontáneos. Para estos casos, se recomienda programar una cita regular con suficiente anticipación.

Los escenarios que sí son válidos para una cita urgente son los siguientes:

Fallecimiento, enfermedad grave o accidente de un familiar directo en Estados Unidos.

Tratamiento médico urgente para el solicitante o su hijo menor.

Estudiantes o participantes de programas de intercambio (F/M/J) cuyo formulario I-20 o DS-2019 tiene una fecha de inicio anterior a la cita disponible más próxima.

Viajes laborales imprevistos que deben realizarse dentro de los 10 días posteriores a la primera cita disponible.

Eventos culturales, políticos, deportivos o periodísticos de relevancia que requieran presencia inmediata.

Solicitantes de visa B1/B2 que hayan recibido una negación del ESTA y necesiten viajar por motivos urgentes.

