A partir del 15 de septiembre de 2026, entrará en vigor una nueva regulación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que modifica de manera importante las reglas para los estudiantes internacionales en Estados Unidos. La norma cambia la forma en que se controla la permanencia de quienes estudian con visa de estudiante para EE.UU., establece fechas de vencimiento específicas para la estadía y endurece los requisitos para solicitar extensiones, además de imponer nuevas obligaciones migratorias.

Entre las principales novedades se encuentran la eliminación del sistema de “duration of status” (duración del estatus), un límite máximo de permanencia de cuatro años sin una extensión aprobada por las autoridades migratorias y una reducción del período de gracia tras finalizar los estudios. Estos cambios, publicados en el Registro Federal, buscan que los estudiantes planifiquen con mayor anticipación cada etapa de su permanencia en Estados Unidos.

Los cambios que introduce la nueva regla para la visa de estudiante

1. La estadía tendrá una fecha de vencimiento

Hasta ahora, muchos estudiantes ingresaban al país bajo el sistema de “duration of status”, lo que les permitía permanecer mientras mantuvieran su condición de estudiantes.

Con la nueva regla, el formulario I-94 indicará una fecha específica de salida, determinada por la duración del programa académico, con un máximo de cuatro años.

2. Habrá un límite máximo de cuatro años

Quienes cursen programas que duren más de cuatro años deberán solicitar una extensión de permanencia antes del vencimiento de su estadía.

Por ejemplo, un estudiante matriculado en un doctorado de seis años tendrá que presentar una solicitud de extensión ante USCIS al llegar al cuarto año y esperar su aprobación antes de continuar legalmente en el país.

La visa de estudiante en EE.UU. cambia con nuevos plazos para permanecer legalmente en el país. | Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

3. Las extensiones pasarán a manos de USCIS

Otro de los cambios importantes es que las universidades dejarán de aprobar internamente las extensiones del programa académico.

Desde septiembre, cualquier extensión deberá tramitarse directamente ante USCIS mediante el formulario I-539, el pago de tarifas, toma de datos biométricos y, en algunos casos, una entrevista.

4. El período de gracia se reduce a 30 días

Después de completar los estudios, los estudiantes tendrán únicamente 30 días para abandonar Estados Unidos, cambiar de estatus o iniciar un proceso como el OPT (Optional Practical Training).

Hasta ahora, ese período era de 60 días.

5. Los cursos de inglés tendrán un límite

La nueva norma establece un máximo de 24 meses de por vida para estudiar inglés bajo este tipo de programas.

Además, ya no será posible encadenar varios cursos cortos del mismo nivel para prolongar la permanencia en el país. Las autoridades recomiendan inscribirse desde el inicio en el programa completo reflejado en un solo formulario I-20.

6. Ya no será posible bajar de nivel académico

Una vez concluido un programa, el estudiante no podrá iniciar otro del mismo nivel o de un nivel inferior únicamente para mantenerse en Estados Unidos.

La medida busca evitar el uso de nuevos programas académicos como mecanismo para extender indefinidamente la permanencia en el país.

7. Permanecer más tiempo tendrá consecuencias más severas

Con una fecha fija de vencimiento en el I-94, la presencia ilegal comenzará a contarse automáticamente desde el día siguiente al vencimiento de la estadía autorizada.

Esto podría derivar en sanciones migratorias, incluyendo prohibiciones de reingreso para quienes acumulen períodos prolongados de permanencia irregular.

Quienes soliciten una visa de estudiante para EE.UU. deberán conocer los nuevos requisitos y fechas establecidos por el DHS. | Crédito: Magnific

Resumen de los principales cambios en la visa de estudiante

Cambio Qué establece la nueva regla Fecha de vencimiento El I-94 tendrá una fecha específica y dejará de aplicarse la “duration of status”. Límite de permanencia Máximo cuatro años sin solicitar extensión. Extensiones Deberán ser aprobadas por USCIS y ya no únicamente por la universidad. Período de gracia Se reduce de 60 a 30 días tras graduarse. Cursos de inglés Máximo de 24 meses durante toda la permanencia y restricciones para encadenar programas. Nivel académico No se podrá iniciar otro programa del mismo nivel o inferior al finalizar uno. Presencia ilegal Comenzará automáticamente al vencer la fecha del I-94.

¿Qué ocurre con quienes ya estudian en Estados Unidos?

De acuerdo con la información difundida sobre la nueva regulación, los estudiantes que ya se encuentran en el país podrán permanecer hasta la fecha indicada en su I-20 vigente, con un máximo de cuatro años desde la entrada en vigor de la norma.

Asimismo, quienes mantengan las condiciones actuales conservarán el período de gracia de 60 días hasta que salgan y vuelvan a ingresar al país o soliciten una extensión. En el caso del Optional Practical Training (OPT), quienes presenten oportunamente el formulario I-765 antes del 18 de marzo de 2027 no necesitarán tramitar una extensión adicional.

La nueva regulación representa un cambio importante en la forma en que EE.UU. administra las visas de estudiante. A partir del 15 de septiembre, los estudiantes internacionales deberán planificar cuidadosamente la duración de sus programas, las solicitudes de extensión y cualquier cambio de estatus migratorio para evitar incumplimientos que puedan afectar su permanencia o futuras oportunidades de ingresar nuevamente al país.

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