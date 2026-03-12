Miles de profesionales alrededor del mundo buscan cada año una forma legal de establecerse permanentemente en Estados Unidos. Entre las opciones disponibles dentro del sistema migratorio, una de las más llamativas es la visa EB-2 NIW, una categoría que permite solicitar la residencia permanente, conocida como Green Card, sin necesidad de contar con un patrocinador empresarial. Esta vía está diseñada para personas con formación avanzada o habilidades excepcionales cuyo trabajo pueda beneficiar a EE.UU. Aunque no es un proceso sencillo y exige cumplir varios requisitos, expertos en inmigración señalan que se ha convertido en una alternativa cada vez más utilizada por investigadores, científicos, emprendedores y otros profesionales que desean desarrollar sus proyectos en el país.

Qué es la visa EB-2 NIW

La EB-2 NIW significa Employment-Based Second Preference – National Interest Waiver. Es decir, una categoría de inmigración basada en empleo dentro de la segunda preferencia que incluye una exención por interés nacional.

De acuerdo con el U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS), la visa EB-2 normalmente requiere que el solicitante tenga una oferta de trabajo en EE.UU. y que el empleador complete un proceso llamado certificación laboral. Sin embargo, cuando se concede el National Interest Waiver (NIW), el gobierno puede eliminar esos requisitos si considera que el trabajo del solicitante beneficiará significativamente al país.

En otras palabras, el solicitante puede presentar su petición por cuenta propia, sin depender de un empleador estadounidense.

Para aplicar a la Visa EB-2 NIW, los solicitantes deben demostrar que su trabajo puede beneficiar el interés nacional de Estados Unidos. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

Quiénes pueden solicitar la EB-2 NIW

Según los lineamientos de USCIS, los solicitantes deben cumplir primero con los requisitos básicos de la categoría EB-2, lo que significa demostrar una de estas dos condiciones:

Poseer un título avanzado , como maestría o doctorado (o su equivalente profesional).

, como maestría o doctorado (o su equivalente profesional). Tener habilidades excepcionales en áreas como ciencias, artes o negocios.

Después, para obtener el National Interest Waiver, el solicitante debe demostrar tres elementos principales establecidos por decisiones legales de inmigración en EE.UU.:

Que su proyecto o trabajo propuesto tiene mérito sustancial y relevancia nacional. Que está bien posicionado para llevar adelante ese proyecto. Que beneficiaría a Estados Unidos permitirle trabajar sin requerir una oferta laboral formal.

Estos criterios suelen evaluarse mediante evidencia como publicaciones académicas, premios, patentes, proyectos empresariales, experiencia profesional o impacto potencial del trabajo.

Profesionales que suelen aplicar a esta categoría

Aunque la ley no limita las profesiones, muchos solicitantes suelen provenir de campos con impacto económico o científico. Entre ellos se encuentran:

Investigadores y científicos

Profesionales de tecnología

Médicos y especialistas en salud

Ingenieros

Emprendedores e innovadores

Expertos en energía, medio ambiente o educación

La clave no es solo la profesión, sino demostrar cómo el trabajo del solicitante puede beneficiar a Estados Unidos.

Cómo se inicia el proceso

El proceso generalmente comienza con la presentación del formulario I-140, la petición de inmigrante para trabajador extranjero. Este trámite se presenta ante el U.S. Citizenship and Immigration Services junto con la documentación que respalde los méritos del solicitante.

Si la petición es aprobada, el siguiente paso dependerá de dónde se encuentre la persona:

Dentro de EE.UU. : puede solicitar un ajuste de estatus para obtener la Green Card.

: puede solicitar un para obtener la Green Card. Fuera del país: debe completar el proceso consular en una embajada o consulado estadounidense.

Muchos expertos consideran que la Visa EB-2 NIW es una de las opciones más atractivas para obtener la residencia permanente en EE.UU. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

Una vía atractiva, pero exigente

Especialistas en inmigración destacan que la EB-2 NIW es una opción atractiva porque permite autopatrocinio, algo poco común en los procesos migratorios basados en empleo. Sin embargo, también subrayan que la evaluación es estricta y requiere presentar evidencia sólida del impacto profesional del solicitante.

Por esa razón, muchas personas preparan expedientes detallados con cartas de expertos, historial académico, logros profesionales y pruebas de cómo su trabajo podría contribuir al desarrollo económico, científico o social de Estados Unidos.

Para quienes cumplen los requisitos y logran demostrar ese impacto, la visa EB-2 NIW puede convertirse en una de las rutas más directas hacia la residencia permanente en Estados Unidos.

