Muchos inmigrantes desconocen la existencia de una visa que ofrece una de las rutas más directas hacia la residencia permanente en Estados Unidos. Se trata de la Visa EB-2 por interés nacional, un beneficio dirigido a profesionales altamente calificados que no requieren de una oferta laboral específica para aplicar.

¿Quiénes pueden solicitar la Visa EB-2?

La Visa EB-2 suele confundirse con otras categorías de talento o habilidades especiales, pero su gran ventaja es que abre el camino directo a la Green Card. Según el abogado Carlos Colombo, en entrevista con Telemundo 48 Área de la Bahía, para ser elegible existen dos requisitos principales:

Nivel académico o experiencia laboral: puedes aplicar si tienes una maestría o doctorado reconocido en Estados Unidos, o bien un título universitario acompañado de al menos cinco años de experiencia profesional. Propuesta de interés nacional: el solicitante debe presentar un proyecto o propuesta que represente un aporte positivo para el país.

Cada año, la Visa EB-2 gana mayor relevancia dentro de las alternativas migratorias hacia la residencia permanente. | Crédito: Freepik

¿Es obligatorio hablar inglés para obtenerla?

A diferencia de lo que ocurre en otros países, Estados Unidos no exige un nivel específico de inglés para las aplicaciones de residencia. Colombo aclara que este requisito puede ser común en otros sistemas migratorios, pero no en el estadounidense.

¿Dónde esperar la aprobación?

El lugar desde donde se espera la respuesta depende del estatus migratorio del solicitante.

Si la persona ya está en Estados Unidos con una visa legal, por ejemplo, de trabajo o estudio, puede completar el trámite desde dentro del país.

Si no cuenta con un estatus válido, deberá esperar en su país de origen hasta recibir la aprobación definitiva.

¿Incluye a la familia del solicitante?

Sí. Al igual que otras categorías de residencia, la Visa EB-2 permite que el cónyuge e hijos menores de 21 años del solicitante principal también accedan a la Green Card, siempre que se cumplan los requisitos formales, como el matrimonio civil.

¿Cuánto tarda la aprobación de la Visa EB-2?

El tiempo de procesamiento es de alrededor de dos años, aunque puede variar dependiendo de la carga de trabajo del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).

Expertos en inmigración destacan que la Visa EB-2 continúa creciendo en solicitudes y en reconocimiento a nivel federal. | Crédito: AI / Composición Mag / Jairo Rúa

Durante el gobierno de Donald Trump, la visa EB-2 de interés nacional registró un notable crecimiento, tendencia que continuó bajo Joe Biden. Expertos en inmigración señalan que esta política podría mantenerse, ya que incluso Trump ha destacado que los profesionales extranjeros calificados pueden y deben tener vías legales para vivir en Estados Unidos.

