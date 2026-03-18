Una nueva propuesta legislativa en Estados Unidos podría marcar un giro importante en el programa de visas H-1B, especialmente para sectores considerados esenciales. En medio de un debate creciente sobre el acceso a talento extranjero y las restricciones impuestas en los últimos años, un grupo bipartidista de legisladores ha puesto sobre la mesa un proyecto que aliviaría una de las cargas más cuestionadas: la tarifa de $100,000 aplicada a ciertas solicitudes. La iniciativa apunta a beneficiar a trabajadores clave en áreas críticas, en un contexto donde hospitales y centros médicos enfrentan escasez de personal y dependen, en muchos casos, de profesionales internacionales para mantener sus servicios operativos.

¿Qué propone la nueva ley?

Según Newsweek, el proyecto, denominado H-1Bs for Physicians and the Healthcare Workforce Act, fue presentado el 17 de marzo en la Cámara de Representantes. La iniciativa cuenta con respaldo bipartidista, incluyendo a los republicanos Mike Lawler y Maria Elvira Salazar, así como a los demócratas Yvette Clarke y Sanford Bishop Jr..

El objetivo principal es claro: exonerar a médicos y otros trabajadores del sector salud de la tarifa de $100,000 impuesta durante la administración de Donald Trump. Además, la propuesta busca impedir que en el futuro se establezcan nuevos cargos que superen los límites actuales definidos por la ley.

La visa H-1B está en debate por la tarifa de $100,000 que afecta a sectores clave. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

¿Por qué es importante este cambio?

La visa H-1B permite a empleadores en EE.UU. contratar profesionales extranjeros en sectores especializados como salud, tecnología e ingeniería. Sin embargo, la tarifa de $100,000 introducida recientemente ha generado controversia.

Por un lado, quienes apoyan esta medida argumentan que ayuda a reducir abusos en el sistema y obliga a las empresas a priorizar trabajadores estadounidenses mejor remunerados. Pero, por otro lado, críticos señalan que este costo elevado ha desincentivado la contratación internacional, afectando especialmente a industrias con escasez de personal.

El sector salud es uno de los más impactados. Organizaciones como la American Medical Association y la American Hospital Association respaldan la propuesta, señalando que eliminar barreras económicas podría ayudar a garantizar el acceso de los pacientes a servicios médicos.

La clave: escasez de personal médico

Grupos del sector han advertido que los profesionales formados en el extranjero representan una parte significativa de la fuerza laboral en Estados Unidos. En muchas zonas, especialmente rurales o con menor cobertura, estos trabajadores cubren vacíos que el sistema local no logra llenar.

De hecho, en febrero, un grupo de 100 legisladores ya había enviado una carta a la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, solicitando precisamente esta exención para el sector salud. En esa comunicación se destacaba la dependencia de hospitales y laboratorios clínicos en personal internacional para funciones críticas.

Impacto económico inesperado

Curiosamente, la tarifa de $100,000 no solo ha generado debate, sino también efectos financieros no previstos. Según datos recientes del Departamento de Seguridad Nacional, el gobierno ha recaudado alrededor de $8.5 millones en pagos recientes, pero esta cifra se ha visto superada por la caída en nuevas solicitudes, lo que habría significado una pérdida cercana a $20 millones.

La visa H-1B sería modificada para beneficiar a trabajadores del sector salud. | Crédito: Pixabay

Un debate sobre el futuro de la visa H-1B

La discusión sobre esta visa está lejos de resolverse. Mientras algunos legisladores buscan flexibilizar el sistema, otros proponen lo contrario. Por ejemplo, la congresista Bonnie Watson Coleman ha impulsado medidas para revertir restricciones recientes, mientras que el republicano Greg Steube ha planteado eliminar por completo el programa.

En este contexto, la nueva propuesta refleja un intento de equilibrio: mantener controles, pero proteger sectores esenciales como el de la salud, donde la falta de personal puede tener consecuencias directas en la vida de millones de personas.

Por ahora, el proyecto deberá avanzar en el Congreso, pero deja claro que el futuro de la visa H-1B sigue siendo un tema clave en la política migratoria de Estados Unidos.

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