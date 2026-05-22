La visa H-1B continúa siendo una de las principales puertas de entrada para trabajadores extranjeros especializados en Estados Unidos. Este permiso es utilizado por empresas estadounidenses para contratar talento en áreas como tecnología, finanzas, investigación, ingeniería y salud. Sin embargo, la cantidad de aprobaciones no se distribuye de manera uniforme en el país. Mientras algunos estados concentran una gran cantidad de permisos laborales por habitante, otros registran cifras muy bajas, reflejando diferencias económicas, industriales y laborales entre regiones.

Según un análisis publicado por Newsweek con datos federales de Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), estados como New Jersey, Virginia y Massachusetts lideran el país en aprobaciones de visas H-1B por cantidad de residentes. El estudio tomó en cuenta los permisos aprobados durante el año fiscal 2025 y los comparó con la población en edad de votar para obtener una medida proporcional y más precisa.

New Jersey lidera las aprobaciones de visa H-1B por cantidad de residentes en edad de votar. | Crédito: Shutterstock

Los estados con más aprobaciones de visas H-1B en EE.UU.

El informe muestra que los estados con sectores tecnológicos y financieros más desarrollados son los que concentran una mayor cantidad de visas H-1B. Aunque California sigue siendo el estado con más aprobaciones totales, otros territorios más pequeños registran una mayor concentración por habitante.

Estados con más visas H-1B aprobadas por cada 1,000 residentes

Estado Aprobaciones totales Aprobaciones por cada 1,000 residentes New Jersey 32,117 3.44 Virginia 29,812 3.42 Massachusetts 17,510 2.49 District of Columbia 1,528 2.24 California 86,138 2.19 Rhode Island 2,145 1.95 Maryland 11,334 1.83 Illinois 20,962 1.65 New York 32,025 1.61 Washington 11,762 1.50 Texas 41,580 1.38 Arkansas 4,191 1.37 Delaware 1,340 1.31 Michigan 11,875 1.18 South Dakota 1,070 1.18

El caso de New Jersey llamó especialmente la atención, ya que registró 3.44 aprobaciones H-1B por cada 1,000 residentes en edad de votar. Muy cerca apareció Virginia con 3.42, seguido de Massachusetts con 2.49.

Las nuevas restricciones podrían cambiar el futuro de la visa H-1B para empleadores y trabajadores extranjeros. | Crédito: iStock/gorodenkoff

Los estados con menos visas H-1B aprobadas

En el extremo opuesto, varios estados rurales y del sur del país mostraron una baja concentración de aprobaciones. El análisis indica que estas regiones tienen menos presencia de industrias que suelen contratar trabajadores extranjeros altamente especializados.

Estados con menos visas H-1B aprobadas por cada 1,000 residentes

Estado Aprobaciones totales Aprobaciones por cada 1,000 residentes Puerto Rico 70 0.02 Hawaii 182 0.13 Montana 153 0.14 Mississippi 458 0.16 Alabama 1,008 0.20 Maine 293 0.21 Oklahoma 858 0.21 West Virginia 388 0.22 Louisiana 1,105 0.24 Kentucky 1,120 0.25 Nevada 801 0.25 South Carolina 1,541 0.29 Alaska 242 0.33 New Mexico 708 0.33

Qué cambios ha impulsado Trump sobre la visa H-1B

El análisis también surge en medio de nuevas restricciones promovidas por el presidente Donald Trump sobre la inmigración legal y el programa H-1B. Entre las medidas implementadas se encuentran propuestas para reemplazar el tradicional sistema de lotería por un modelo que favorezca a trabajadores con salarios más altos y mayor nivel de especialización.

Además, la administración impuso una tarifa de US$100,000 para ciertas nuevas peticiones H-1B presentadas después del 21 de septiembre de 2025, aumentando considerablemente los costos para algunos empleadores.

Por su parte, U.S. Citizenship and Immigration Services mantiene una ofensiva contra posibles fraudes dentro del programa, con más inspecciones, requisitos de documentación y controles sobre empresas que utilizan lugares de trabajo externos.

Mientras algunos sectores apoyan estas medidas por considerar que protegen los salarios de trabajadores estadounidenses, otros advierten que podrían dificultar la contratación de talento especializado y empujar a profesionales extranjeros a buscar oportunidades en otros países.

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