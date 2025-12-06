El camino hacia el Mundial 2026 será más corto para miles de aficionados. El gobierno de Estados Unidos ha ordenado a sus embajadas y consulados en todo el mundo priorizar las solicitudes de visa de quienes planean viajar al país para asistir a grandes eventos deportivos, entre ellos la Copa del Mundo de la FIFA 2026 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

La instrucción forma parte de una serie de nuevos lineamientos del Departamento de Estado, enviados esta semana a todas las misiones diplomáticas del país, en los que se establece que las visas vinculadas a eventos deportivos internacionales deberán ubicarse entre las más urgentes dentro del sistema consular.

Fanáticos del Mundial, en la parte alta de la lista

Según los documentos, las solicitudes de personas que viajen “para eventos deportivos importantes que muestren la excelencia estadounidense” deberán recibir trato preferencial, al mismo nivel que las visas de empresarios con inversiones significativas en Estados Unidos.

Esta decisión llega en un contexto particular: aunque el gobierno del presidente Donald Trump ha reforzado sus políticas para reducir la inmigración y endurecer el control de ingreso de extranjeros, reconoce la magnitud de los eventos deportivos que el país organizará en los próximos años y la necesidad de garantizar la presencia de los fanáticos.

La medida cobra especial relevancia a pocos días del sorteo del Mundial 2026, un evento que ha puesto bajo la lupa la capacidad de Estados Unidos para procesar millones de solicitudes de visa en tiempo razonable.

Los trámites de visa Mundial 2026 buscarán reducir tiempos de espera gracias al refuerzo del personal consular. | Crédito: AFP

Menos espera para entrevistas, el principal beneficio

Uno de los principales cuellos de botella del sistema migratorio ha sido la obligatoriedad de entrevistas presenciales para la mayoría de solicitantes de visas de turismo y negocios (B1/B2), lo que ha generado largas listas de espera en consulados alrededor del mundo.

Para hacer frente a esta situación, el gobierno anunció el envío de más de 400 empleados consulares adicionales a distintas sedes diplomáticas con el objetivo de atender la creciente demanda relacionada con el Mundial.

De acuerdo con el secretario de Estado, Marco Rubio, actualmente en cerca del 80% de los países es posible obtener una cita para visa dentro de los 60 días, una mejora significativa frente a los retrasos de años anteriores.

FIFA Pass y más allá

El mes pasado, Trump presentó la iniciativa conocida como “FIFA Pass”, un mecanismo pensado exclusivamente para agilizar las entrevistas de visa de quienes viajen a Estados Unidos por la Copa del Mundo. Aun así, el propio gobierno ha insistido en que los interesados inicien el trámite lo antes posible, debido al alto volumen de solicitudes previsto.

Los nuevos lineamientos, sin embargo, van más allá del FIFA Pass. Los consulados deberán asegurar suficiente disponibilidad de citas no solo para el Mundial, sino también para otros torneos y eventos deportivos de gran escala que se celebrarán en territorio estadounidense.

La visa para fanáticos del Mundial 2026 se ubicará por encima de otras solicitudes B1/B2, según las nuevas directrices de EE.UU. | Crédito: FIFA

Prioridad sobre la mayoría de visas B1/B2

Uno de los cables enviados a las misiones diplomáticas es claro:las solicitudes de espectadores y fanáticos del Mundial deben tener prioridad sobre todas las demás visas B1/B2, con una excepción puntual: aquellas relacionadas con la reindustrialización estadounidense.

Además de los aficionados a eventos deportivos, también figuran en los niveles más altos de prioridad diplomáticos extranjeros, funcionarios gubernamentales en misión oficial, trabajadores agrícolas temporales, trabajadores religiosos, personal médico (médicos y enfermeras) y ciertos grupos de estudiantes.

El documento es contundente al señalar que los consulados podrán reducir drásticamente la cantidad de citas disponibles para grupos de menor prioridad con el fin de atender a quienes estén en categorías superiores.

Una señal clara para el Mundial 2026

Aunque el enfoque general de la actual política migratoria es restrictivo, la instrucción enviada a embajadas y consulados deja un mensaje claro: Estados Unidos quiere estadios llenos en el Mundial 2026 y está dispuesto a mover su maquinaria consular para hacerlo posible.

Para los fanáticos del fútbol, la recomendación sigue siendo la misma: iniciar el trámite de visa cuanto antes, pero ahora con la ventaja de que su solicitud tendrá un lugar privilegiado en la fila.

