La revisión busca evaluar la presencia en línea de los solicitantes en el marco del control consular (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
La revisión busca evaluar la presencia en línea de los solicitantes en el marco del control consular (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Judith Vicente
Judith Vicente

Solicitar implicará abrir al público . Desde el 1 de octubre, determinados solicitantes deberán configurar sus cuentas como públicas para que el Departamento de Estado revise su presencia en línea. ¿A quiénes aplica esta medida y qué información podrán verificar las autoridades? En esta nota te lo explicamos.

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Un nuevo requisito para ciertas visas de EE.UU. cambiará la forma en que algunos solicitantes usan sus redes sociales: desde octubre, deberán dejar sus perfiles abiertos al público durante la revisión de su caso (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Un nuevo requisito para ciertas visas de EE.UU. cambiará la forma en que algunos solicitantes usan sus redes sociales: desde octubre, deberán dejar sus perfiles abiertos al público durante la revisión de su caso (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

SOLICITANTES DE CIERTAS VISAS DEBERÁN HACER PÚBLICAS SUS REDES SOCIALES

Desde el 1 de octubre de 2026, deberán poner todos sus perfiles de redes sociales como “públicos” o “abiertos” las personas que no inmigrantes I, TN y TD. La medida aplica a nuevos solicitantes de esas categorías durante el proceso consular de visa, no a todos los inmigrantes, turistas ni titulares actuales de una visa.

¿Quiénes deberán hacer públicas sus redes sociales?

VisaPersonas afectadas
IRepresentantes de medios extranjeros: periodistas, trabajadores de prensa y otros profesionales de medios que viajan temporalmente a EE.UU. por motivos laborales
TNProfesionales elegibles de Canadá y México que buscan trabajar temporalmente en Estados Unidos bajo el T-MEC/USMCA
TDCónyuges e hijos dependientes de personas que solicitan una visa TN

Las autoridades consulares instruirán a los solicitantes de estas categorías a configurar todas sus como “públicas” o “abiertas” para facilitar la revisión de su presencia en línea.

¿Qué revisarán?

La revisión de presencia en línea puede abarcar perfiles, actividad pública y otra información disponible en internet y bases de datos.

Lo que busca esta política es que los funcionarios consulares puedan evaluar la elegibilidad para la visa e identificar posibles preocupaciones relacionadas con seguridad nacional o seguridad pública.

Cabe precisar que no se limita a una plataforma en particular. La instrucción se refiere a todos los perfiles de redes sociales del solicitante, por lo que puede incluir cuentas en Facebook, Instagram, X, TikTok, YouTube, LinkedIn u otras redes que use.

Lo que no significa

  • No es una nueva regla para todos los solicitantes de visa estadounidense.
  • No está dirigida a residentes permanentes, ciudadanos estadounidenses ni personas que ya tienen una visa vigente, salvo que necesiten presentar una nueva solicitud bajo una de estas categorías.
  • No elimina el requisito de declarar los identificadores o nombres de usuario de redes sociales utilizados en los últimos cinco años cuando el formulario de visa lo solicita. Recuerda: omitir información solicitada puede ser considerado una tergiversación y afectar el trámite.

¿Esta revisión se aplica en otras visas?

La revisión de redes sociales ya abarca otras categorías de visa como:

  • Algunas visas de estudiantes e intercambio F, M y J.
  • Ciertas visas de empleo como H-1B y H-4.
  • Visas K para prometidos o cónyuges de ciudadanos estadounidenses.
Solicitar una visa estadounidense podría implicar abrir las cuentas de redes sociales, pero solo para tres categorías específicas que se suman al control digital desde el 1 de octubre (Foto: Pexel)
Solicitar una visa estadounidense podría implicar abrir las cuentas de redes sociales, pero solo para tres categorías específicas que se suman al control digital desde el 1 de octubre (Foto: Pexel)
SOBRE EL AUTOR

Periodista con más de 15 años de experiencia, redacto información de interés general para la población latina en Estados Unidos como inmigración, Seguro Social, economía y finanzas personales, salud, educación, vivienda, derechos civiles, clima, vida cotidiana, entre otros. Asimismo, escribo sobre series, películas, celebridades y cultura pop.

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