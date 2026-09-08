Cuando Grace D’Amato cuenta que está criando a su hijo Matteo, de 6 años, en un dormitorio universitario, sabe que muchas personas pueden imaginar un escenario muy diferente al que realmente viven. En lugar de fiestas y el tradicional ambiente universitario, su día a día suele estar lleno de niños que corren de una habitación a otra, madres que preparan la cena y familias con las que ha podido crear una estrecha relación.

“Creo que cuando algunas personas escuchan ‘un niño viviendo en un dormitorio universitario’, inmediatamente se sienten incómodas porque no es algo habitual. Pero que algo esté fuera de lo común no significa que sea perjudicial”, dijo D’Amato a la revista People.

Ambos forman parte de un programa especial para padres estudiantes que permite a las familias vivir en el campus. (Foto: @damatoduo / TikTok)

Un dormitorio muy diferente al que muchos imaginan

La madre, estudiante de Wilson College en Pensilvania, mostró cómo vive esta experiencia a través de TikTok, donde compartió imágenes de la última mudanza universitaria que hará junto a Matteo antes de comenzar su último año de estudios.

La publicación, titulada como su “mudanza de mamá + hijo al dormitorio universitario”, generó preguntas e incluso críticas de usuarios que no entendían por qué un niño vivía dentro del campus.

La explicación está en que D’Amato y su hijo no viven en un dormitorio universitario convencional. Ambos forman parte del Single Parent Scholar Program (SPS) de la institución, un programa destinado específicamente a estudiantes que son padres y que permite que estos vivan en el campus junto a sus hijos.

“No se trata de un grupo de estudiantes universitarios que llevan a sus hijos a un ambiente de fiestas. Es una comunidad diseñada específicamente para permitir que padres e hijos vivan, aprendan y crezcan juntos”, explica la joven.

Así transcurre un día normal para madre e hijo

La rutina comienza por la mañana, cuando D’Amato y Matteo se preparan para ir a sus respectivas actividades y desayunan juntos. Después, ella acompaña a su hijo hasta el autobús escolar. Mientras el pequeño acaba de comenzar el primer grado, su madre inició su último año universitario y organiza sus clases y trabajo tomando en cuenta el horario escolar de Matteo.

En algunas ocasiones, incluso tiene que llevarlo con ella a clase. Cuando el niño regresa en el autobús, el ambiente del dormitorio cambia y comienza una especie de dinámica familiar.

D’Amato comparte el mismo piso con otras dos madres y sus hijos, por lo que muchas noches terminan alrededor de una mesa durante lo que ellas llaman en tono de broma una “cena familiar”.

Los niños tampoco tardaron en formar su propio grupo. Corren de una habitación a otra, juegan en el área destinada a ellos y pasan buena parte de las tardes juntos.

“Se ven como hermanos. Están constantemente corriendo de una habitación a otra para buscarse, jugando juntos e incluyendo a todos en lo que están haciendo”, cuenta la estudiante.

Aunque algunas personas cuestionaron que un niño creciera en un ambiente universitario, D’Amato afirma que el lugar funciona como una comunidad familiar. (Foto: @damatoduo / TikTok)

Una red de apoyo para las madres

Para D’Amato, la convivencia también transformó su experiencia como madre. Las mujeres que viven allí comparten algunas responsabilidades domésticas, se ayudan cuando alguna necesita apoyo y, en ocasiones, pueden hacerse cargo de los niños para que otra madre tenga un momento de descanso.

“Nada supera una siesta cuando eres madre soltera”, asegura la madre.

El programa también representa una ayuda económica importante mientras termina sus estudios. Según D’Amato, el alojamiento del SPS es gratuito para los estudiantes de tiempo completo que cumplen con los requisitos y las familias pueden permanecer allí durante el verano, evitando tener que abandonar el campus cuando terminan los periodos habituales de alojamiento universitario.

Aun así, la experiencia tiene algunos sacrificios. D’Amato vive aproximadamente a tres horas y media de sus padres, pero considera que lo que ha construido en el campus compensa buena parte de esa distancia. Ella asegura haber encontrado allí a dos mejores amigas y tres “hijos adicionales”, mientras que Matteo ganó tres “hermanos” y dos “mamás adicionales”.

Para ella, reducir todo lo que viven a la expresión “dormitorio universitario” deja fuera lo más importante. Matteo no está simplemente esperando que su madre termine la universidad para encontrar su propia comunidad: ya tiene una dentro del lugar donde vive.

“Los niños ven muy poca diferencia entre vivir en el campus y vivir en una casa o un apartamento. Para ellos, esto simplemente es su hogar. Sus amigos están aquí, sus personas favoritas están aquí y toda su pequeña comunidad está aquí”, concluye la joven.