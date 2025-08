Tras estar un año en los Estados Unidos y tomar la decisión de ‘autodeportarse’ en medio de las políticas migratorias de Donald Trump, hoy afrontan una pesadilla. Esta es la historia de Sonia Coria, su esposo Carlos León y sus dos hijos de 5 y 8 años quienes tenían la intención de cruzar la frontera y volver a su natal Michoacán por temor a ser parte de una de las tantas redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés); sin embargo, las cosas no salieron como las tenían en mente. Ellos han denunciado que las autoridades les decomisaron su auto y $5,000 con los que planeaban empezar de cero. Aquí más detalles de su caso que sucedió en enero de 2025 y hoy acapara diversos titulares tras hacerse público.

Hace un tiempo, ellos decidieron salir de su natal Uruapan para ponerse a salvo de la violencia de los cárteles e ingresaron al país norteamericano con una solicitud de asilo para establecerse en Glendale, California. Ambos de 25 años empezaron a trabajar para salir adelante. Ella limpiaba casas, mientras él trabajaba en jardinería.

A pesar de su vida modesta, habían logrado comprar en cuotas su camioneta Ford F-150 por US$4000. A veces acudían a comedores populares a comer o recogían juguetes que los vecinos habían tirado para los niños; sin embargo, sintieron gran temor al saber que Donald Trump llegaba al poder y deportaría a quienes no tuvieran papeles en regla. Un abogado mexicano en Phoenix les dijo que su solicitud de asilo era débil y que probablemente serían deportados, fue ahí donde tomaron una decisión a solo siete meses de haber llegado. “Entonces nosotros dijimos: ‘Pues hay que irnos, ¿a qué nos esperamos, a que nos saquen y no nos llevemos nada?“.

Sonia Coria y su esposo Carlos León, ambos de 25 años, están pasando un duro momento tras volver de Estados Unidos. (Foto: @univisionnoticias / YouTube)

Cruzaron la frontera y lo perdieron todo: la pesadilla de la familia León Coria

El 19 de enero, Sonia Coria, su pareja y dos hijos empacaron algunas cosas y con su camioneta se dirigieron hacia la frontera con México en un viaje de tres horas. Al llegar a la aduana en el cruce fronterizo Dennis DeConcini, en Nogales, la Guardia Nacional les pidió sus documentos.

Como no tenían el título del vehículo y solo un permiso temporal, los agentes lo confiscaron y amenazaron con arrestar al padre de familia por contrabando de vehículos. En declaraciones a Reuters, la mujer indicó que les quitaron US$5000, todos los ahorros que tenían y con los que pensaban comprar un terreno para instalar un taller de reparación de autos, que explicaron como una multa para no arrestar al mexicano.

“Y le dijo a mi esposo: ‘Pues mire, señor, si no coopera, lo vamos a meter al bote’. Mi esposo regresó y le dijo: ‘¿Por qué, si no estaba haciendo nada malo?’ Y ya le dijo que porque él no era americano, que porque había entrado por asilo, y que no se podía llevar nada de Estados Unidos para acá. Y que él estaba traficando carros americanos (…) Lo perdimos todo. Nos fuimos sin nada y volvimos peor parados”, recordó entre lágrimas.

Sin auto ni dinero, quedaron varados con algo de ropa, herramientas, elementos de cocina, un televisor, un refrigerador y juguetes de niños. Ahí recibieron ayuda de Voces de la Frontera y la Organización No Gubernamental (ONG) Salvavisión quienes les brindaron asistencia para llegar a Michoacán, en donde comparten casa con la madre de Sonia.

Aunque confiesan que “nos daría gusto regresarnos (a Arizona), pero como fuimos por asilo político, pues ya no podemos”, ahora él recolecta basura y sus hijos siguen con el recuerdo de lo poco que disfrutaron en Estados Unidos. “Los ‘coyotes’ cobran muy caro, y ahorita así como dinero, presupuesto para ir mi familia, pues no tenemos. Entonces hay que echarle ganas aquí o a ver qué pasa”.

Esta familia esperaba que sus ahorros les ayudaran a empezar de nuevo, pero no fue así. (Foto: @univisionnoticias / YouTube)

Mientras Claudia Sheinbaum, presidenta de México, indica que el gobierno está fortaleciendo el programa ‘México te abraza’ para recibir a los que regresan voluntariamente de Estados Unidos y no sean víctimas de algún acto de corrupción por parte de aduanas o de inmigración, la familia de Sonia Coria y Carlos León llegó antes de que entrara en vigor. Hoy hacen hasta lo imposible por salir adelante dentro de sus limitaciones económicas en Michoacán.

Cómo llevar cosas de manera legal de Estados Unidos a México

Quienes buscan regresar a México en medio de las redadas de ICE, puedan importar de manera legal tanto su vehículo como sus pertenencias. Desde Univision indican que en el caso de autos se necesita cumplir con normas del SAT, contratar a un agente aduanal, presentar documentos específicos y pagar impuestos. Para obtener información detallada sobre cómo hacerlo, puedes dar clic en este enlace.

En el caso de otos bienes, las personas pueden llevar consigo sus pertenencias sin pagar impuestos, gratis y sin intermediarios. Para revisar la información detallada, puedes dar clic en este enlace.

