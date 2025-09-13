Ricardo Pérez llegó a Estados Unidos con muchas metas por cumplir. Pese a que un inicio fue complicado, logró mantenerse durante 20 años en este país a base de esfuerzo. Sin embargo, hace días tuvo la mala fortuna de ser capturado por agentes de ICE en Glen Ellyn, Illinois. Desde aquel entonces, su familia siente una gran preocupación por lo que está viviendo.

El protagonista de esta historia se caracterizaba por ser un hombre trabajador, ya que contaba con dos empleos a fin de tener una buena estabilidad económica y permitir que su familia tenga una vida adecuada.

Con su detención, sus distintos familiares se sienten preocupados por saber quién asumirá los gastos. Su esposa, quien evitó brindar su identidad, contó a Univision Chicago que esto se trataría de una injusticia.

El hombre contaba con dos empleos. Era el sustento diario de su familia. (Crédito: Univision Chicago / YouTube)

“(Ricardo) se detuvo pensando que era una parada de tráfico o algo así. Solamente le preguntaron (los agentes de ICE) cuál era su estatus migratorio”, dijo.

Según las propias palabras de la mujer, Ricardo no brindó alguna respuesta ante las preguntas que le hicieron los agentes federales, pues permaneció en silencio y solicitó la presencia de un abogado. Es más, nunca le mostraron una orden de arresto.

Ricardo Pérez llegó a Estados Unidos hace más de 20 años para vivir el "sueño americano". (Crédito: Univision Chicago / YouTube)

Temen por su estado de salud

Su esposa también alegó que Ricardo no cuenta con un historial criminal, pues siempre cumplió cada normal durante su estancia en Estados Unidos. Por esa razón, considera que está detenido erróneamente.

No solo sería la única preocupación para ella, pues comenta que su esposo necesita medicarse para trata la diabetes que padece. “Está muy delicado de salud. Recientemente, estaba recibiendo un tratamiento. También recibía insulina”, contó.

La esposa de Ricardo Pérez evitó brindar su identidad por temor a ser arrestada. (Crédito: Univision Chicago / YouTube)

Debo precisarte que, a pesar de estar recluido en un centro de detención en Kentucky, Ricardo ha mantenido comunicación con su esposa, ya que le envía mensajes de texto para indicarle sobre su situación como recluso.

Ricardo Pérez tendrá su audiencia migratoria el próximo 17 de septiembre para conocer si seguirá en Estados Unidos o será deportado. Ante esto, su esposa recaudando fondos para solventar los gastos de un abogado. Ella mantiene la esperanza de que todo saldrá favorable.