En las últimas semanas, distintos extranjeros han terminado bajo custodia de ICE , a pesar de estar en proceso para conseguir algún documento que avale su estadía legal en Estados Unidos. En un caso reciente, te compartiré el caso de Domingo Salas Mota, un ciudadano dominicano que terminó arrestado mientras esperaba la aprobación de su Green Card .

Según información compartida por Univision Tampa Bay, la detención de este hombre ocurrió en una parada de tráfico en Bradenton, Florida. Los agentes federales no le brindaron la posibilidad a este inmigrante en mostrar que realmente estaba en proceso de obtener su tarjeta de residencia permanente .

La situación ha ocasionado una profunda indignación y confusión en su pareja, Amanda Dorsett. Ella asegura que nunca imaginó que Domingo estaría bajo custodia de ICE a pesar de su intento de cumplir con las leyes migratorias.

Domingo Salas estaba en proceso de recibir su tarjeta de residencia permanente. (Foto: Kurgenc / iStock) / Kurgenc

La mujer también añade que su familia está atravesando un momento sumamente complicado, pues extrañan su ausencia, especialmente sus hijos, y se le hace cuesta arriba asumir los gastos totales por su cuenta.

“La familia está en estado de incredulidad. Nuestros hijos lloran todos los días por su padre. Nunca han estado lejos de él (Domingo) desde que nacieron”, contó.

Domingo está recluido en un centro de detención de ICE. Aún desconoce si será liberada a la brevedad. (Crédito: Imagen generada por IA / Gemini)

Vivía más de una década en Estados Unidos

Si bien Domingo Salas Mota es uno de los tantos extranjeros que decidió viajar a Estados Unidos para vivir el “sueño americano”, lo que lo diferencia del resto fue lo realizó de manera legal. Él llegó a este país en el 2013 y se estableció en Florida.

Fue en octubre del 2024 que presentó formalmente su solicitud para obtener su Green Card. Esto le permitió que se le otorgue un número de Seguro Social y un permiso de trabajo, documentos claves para que resida en este país sin inconveniente migratorios, pero eso cambió con su detención.

Si bien su familia lo considera un hombre de bien, no sería del todo cierto. En el 2023. Domingo enfrentó un cargo por conducir bajo la influencia del alcoholo y, recientemente, su reciente arresto se debe por conducir con licencia suspendida.