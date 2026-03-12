Si estás planeando tener un hogar propio, pero aún debes esperar porque el dinero no te alcanza, no te desanimes: podrías acceder a uno en Nueva York. La ciudad está lanzando un programa que ofrece viviendas desde US$1,590 al mes, pensado para personas y familias que buscan alquileres más accesibles frente a los altos costos del mercado inmobiliario tradicional. A través de una lotería de apartamentos económicos en el Bronx, se asignarán unidades a quienes cumplan ciertos requisitos de ingresos y presenten su solicitud dentro del plazo establecido. En los siguientes párrafos te explicamos en qué consiste esta iniciativa, qué tipo de departamentos se ofrecen y cómo postular paso a paso para tener la opción de conseguir uno.

¿EN QUÉ CONSISTE LA NUEVA LOTERÍA DE APARTAMENTOS ECONÓMICOS EN EL BRONX?

Se trata de un programa que forma parte del sistema oficial NYC Housing Connect, la plataforma que gestiona las solicitudes para viviendas subsidiadas en Nueva York. Está dirigida a personas o familias con ingresos moderados.

La nueva lotería de apartamentos económicos corresponde al complejo La Olazul, un edificio residencial de 13 pisos, ubicado en 1940 Jerome Avenue, en el barrio de Mount Hope, en el Bronx. El inmueble cuenta con un total de 115 apartamentos, de los cuales 37 están disponibles a través de este programa, precisa El Diario.

Estas viviendas están destinadas a personas cuyos ingresos se sitúan alrededor del 60% del ingreso medio del área (AMI), uno de los parámetros que utiliza la ciudad para definir quién puede acceder a la vivienda asequible. Vale precisar que el proyecto fue diseñado por STAT Architecture PC y desarrollado por Vaya Development y Westhab.

Al estar ubicados en un edificio, los propietarios de los apartamentos tendrán áreas comunes, lavandería, ascensor, gimnasio, terraza, centro comunitario y espacio para guardar bicicletas. Además, ellos deberán asumir el costo de la electricidad por uso de aire acondicionado y estufa.

Los precios de los apartamentos económicos en el Bronx

El programa ofrece estudios y apartamentos de una y dos habitaciones, cuyos precios son los siguientes:

Estudios

Disponibles: 29 unidades

29 unidades Renta mensual aproximada: US$1,590

US$1,590 Ingresos requeridos: entre US$58,320 y US$77,760

Apartamentos de una habitación

Disponibles: 6 unidades

6 unidades Renta mensual aproximada: US$1,695

US$1,695 Ingresos requeridos: entre US$62,435 y US$87,480

Apartamentos de dos habitaciones

Disponibles: 2 unidades

2 unidades Renta mensual aproximada: US$2,017

US$2,017 Ingresos requeridos: entre US$74,880 y US$105,000

¿CÓMO APLICAR A LA LOTERÍA DE APARTAMENTOS ECONÓMICOS?

Los interesados deben presentar su solicitud a través de la plataforma oficial NYC Housing Connect, aunque también pueden enviarla por correo. Tienen plazo para aplicar hasta el 8 de mayo de 2026. Después de ese plazo, los solicitantes serán seleccionados mediante un sistema de lotería y quienes resulten elegidos deberán presentar documentación para verificar ingresos y elegibilidad.

¿Cómo presentar una solicitud?

Si vas a postularte en línea:

Crea y completa tu perfil en NYC Housing Connect

Busca loterías abiertas y encuentra unidades para las que calificas

Postúlate en loterías antes de la fecha límite o directamente para un realquiler.

¿Qué pasa después?

Puede tardar varios meses en recibir una respuesta. Por lo tanto, se recomienda mantener tu perfil actualizado con cualquier cambio en tus ingresos o en tu grupo familiar mientras esperas. Regístrate para recibir novedades por correo electrónico cuando se abran nuevas loterías, precisa Access NYC.

¿QUÉ PASA SI CALIFICAS PARA UNA VIVIENDA?

Si eligen tu solicitud en la lotería, es posible que debas presentar lo siguiente:

Comprobantes de ingresos (recibo de sueldo, formularios W-2, declaraciones de beneficios).

Información de activos (estados de cuenta bancarios o de inversión).

Historial de pago de alquiler o verificación de crédito.

Identificaciones y certificados de nacimiento de los miembros del grupo familiar.

