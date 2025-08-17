Muchos inmigrantes que han vivido en Estados Unidos por décadas están siendo detenidos por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Pese de haber pasado gran parte de su vida en este país, las autoridades migratorias no tienen consideración alguna e, incluso, no dudan en deportarlos. En esta ocasión, quiero contarte el caso de You Chen Yang, un ciudadano chino que está bajo arresto tras asistir a un control migratorio.

El protagonista de esta historia ha vivido más de 30 años en el Condado de Wyoming, Nueva York, en busca de cumplir el sueño americano. Si bien sus inicios no fueron fáciles, su esfuerzo le permitió tener su propio restaurante en Perry, Iowa.

You Chen estaba en proceso de obtener la Green Card. Había asistido a todas sus citas migratorias. (Crédito: 13WHAM ABC News / YouTube)

Es más, el propio abogado que representa a You Chen consideró que su cliente había logrado progresos significativos en sus trámites migratorios, ya que contaba con un permiso de trabajo y se encontraba en proceso de obtener su Green Card .

Aunque estaba bien encaminado para que consiga la tarjeta de residencia permanente, una simple llamada de las autoridades migratorias lo cambió todo. En este conversatorio, le indicaron que debía acercarse a las oficinas locales. Su buena disposición al acudir resultó en su detención.

Gracias a su esfuerzo, You Chen pudo fundar su propio restaurante de comida china. (Crédito: 13WHAM ABC News / YouTube)

Contaba con una orden de deportación

La razón de la detención de You Chen, según un portavoz de ICE en Buffalo, se debe por una orden de deportación que tenía en su contra que databa del 2002. Por esta razón, las autoridades lo consideraron como un “prófugo durante más de 20 años”.

Actualmente, el ciudadano chino está bajo custodia en un Centro de Detención de Batavia, esperando una resolución de su situación migratoria. Es importante resaltar que esté hombre enfrenta un alto riesgo de ser deportado.

You Chen contaba con una orden de deportación desde el 2002. (Crédito: 13WHAM ABC News / YouTube)

Estos operativos forman parte de las políticas migratorias establecidas por el mandatario Donald Trump . Su propósito es identificar y detener a migrantes que no cuentan con un estatus legal en Estados Unidos. Su meta es expulsar un millón de extranjeros por año.

