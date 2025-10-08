Las deportaciones realizadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han provocado que muchos sueños de inmigrantes se terminen repentinamente. En esta ocasión, te contaré el caso de Sergio García, un latino que vivió más de 36 años en Estados Unidos, logrando construir su propio negocio, pero terminó expulsado a su país natal.

Este inmigrante llegó a Estados Unidos en 1989 con la posibilidad de perseguir el “ sueño americano ” y, a base de esfuerzo, pudo lograrlo. Sus inicios no fueron fáciles, ya que comenzó a trabajar en un restaurante y descubrió que ese rubro le permitiría conseguir la estabilidad económica que deseaba.

Ante las cosas positivas que llegaban, asumió el riesgo de quedarse más tiempo de lo que le permitía su visa; es decir, se estableció como un extranjero ilegal. Fue así que, en 1995, logró inaugurar su restaurante de ceviche.

Después de año de esfuerzo, Sergio García logró inaugurar su restaurante que ofrecía ceviches. (Crédito: Imagen generada por IA / Gemini)

Tanto fue el éxito de su sazón que miembros del cuerpo de prensa de la Casa Blanca presidida por George W. Bush -en su momento- asistían con frecuencia a su restaurante. Fue así que se estableció por más de tres décadas.

Según Newsweek, este ciudadano no presenta antecedentes penales, pero sí contaba con una orden de deportación. Esto fue suficiente para que los agentes federales de inmigración lo arrestaran en marzo del presente año.

Lo llamativo de este caso es que se deportó rápidamente a este chef, pues su procesó duró un aproximado de 24 horas.

Sergio fue detenido por los agentes federales de inmigración. En cuestión de 24 horas, fue deportado. (Crédito: Imagen generada por IA / Gemini)

Intentaron ser ciudadanos estadounidenses

Según las declaraciones de la esposa de Sergio, ambos tenían como objetivo obtener la ciudadanía estadounidense. Contrataron abogados a fin de que les agilice todo el proceso, pero no obtuvieron el éxito que esperaban.

Ante esta nueva realidad, Sergio sigue realizando los mismos manjares, pero esta vez en México y así establecerse en este país. Por el momento, sus hijos permanecerán en Estados Unidos.