Cada día, se conocen más historias de inmigrantes que terminan deportados de Estados Unidos , a pesar de residir en este país durante décadas. En esta ocasión, te contaré el caso de un extranjero indocumentado que, por error, se lo expulsó hacia México, sin tener la posibilidad de despedirse de su familia.

Esta es la historia de Alejandro Juárez, un extranjero mexicano que cruzó la frontera desde hace más de 22 años, demostrando que logró establecerse en el país estadounidense. Lo curioso es que este hombre se trata de un extrabajador del actual mandatario, Donald Trump .

Prestó sus servicios para la Organización Trump por más de una década. Por su mente, nunca imaginó que aquel hombre que le brindó la posibilidad de obtener ingresos económicos en Estados Unidos fuera el causante de que se despidiera abruptamente de este país.

Según datos de New York Times, Alejandro trabajó para la organización Trump por más de 10 años. (Crédito: Noticias Telemundo / YouTube)

Un error en la detención

Según información de New York Times, Alejandro había acudido a su cita con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), sin embargo, para su mala fortuna, fue arrestado por los agentes federales el pasado 15 de octubre.

En realidad, este mexicano debió ser trasladado a un centro de detención en Arizona; sin embargo, las autoridades migratorias cometieron un error. Sucede que este hombre lo abordaron en un avión cuyo destino era México.

Alejandro Juárez no logró despedirse de su esposa y cuatro hijos. Su deportación fue rápida. (Crédito: Noticias Telemundo / YouTube)

No tuvo tiempo para solicitar una cita en la corte de inmigración y lograr que un juez desestime su caso; tampoco pudo despedirse de su esposa y cuatro hijos, pues todo ocurrió en cuestión de días. Esto ha provocado una profunda tristeza en la familia.

A pesar de esta dura realidad, ha surgido una luz de esperanza para Alejando. Sucede que uno de sus hijos es infante de Marina y ha solicitado que regrese a Estados Unidos. Sin embargo, no todo sería de maravilla, ya que, en caso retorne, estará bajo custodia de ICE y enfrentará un proceso de deportación.

