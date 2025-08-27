Las políticas migratorias impuestas por la Administración Trump han ocasionado que muchos inmigrantes sean arrestados en centros de detención, a pesar de vivir por décadas en Estados Unidos. Recientemente, una mujer tailandesa fue detenida por los agentes de ICE en Alaska. Ahora, existe la posibilidad de que sea deportada a su país de origen.

Se trata de Atcharee Buntow, una mujer de 42 años que dio parte de su vida a este país. Llegó cuando tenía tan solo 11 años junto a su familia. Aunque el comienzo no fue fácil, con el paso de los años lograron abrir un restaurante en Fairbanks.

Además, formó una familia. En su primer compromiso con un ciudadano estadounidense, tuvo cinco hijos. Posteriormente, llegó su sexto hijo con su actual pareja. Si bien parece que todo marchaba a la perfección, las autoridades migratorias pusieron fin a esta buena racha.

Atcharee Buntow fue detenida por agentes de ICE cuando conducía su vehículo. (Crédito: Freepik)

Estaba en proceso de obtener la Green Card

La detención ocurrió cuando manejaba su vehículo en compañía de su madre. Los agentes la obligaron a que abandonara el coche y así proceder con su detención. En un principio, fue trasladada al Centro Correccional de Fairbanks y después al Centro de Detención del Noroeste en Tacoma, Washington.

“Sentí como si me estuvieran secuestrando. No sabía que estaba pasando”, declaró Atcharee a Fairbanks Daily News-Miner.

El arresto de la mujer tailandesa ha generado preocupación y asombro entre sus familiares, pues afirmaron que ella estaba en proceso de obtener la residencia permanente . Sin embargo, no todo parece de maravilla.

La ciudadana tailandesa estaba en proceso de recibir su Green Card. (Foto: Kurgenc / iStock / Imagen referencial no válida legalmente, solo usada con fines educativos) / Kurgenc

Atcharee cuenta con un antecedente que data del 2015. Fue declarada culpable de reclamar falsamente la ciudadanía estadounidense en solicitudes al Fondo Permanente de Alaska. El error que cometió ha generado que exista un mayor riesgo de que sea deportada.

La situación ha provocado que su comunidad exija su liberación bajo fianza. No obstante, la jueza brindará el ultimátum para determinar si será liberada o deberá retornar a su país natal.

