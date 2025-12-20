Millones de neoyorquinos defienden la vida en la Gran Manzana y aseguran que jamás se mudarían a los pueblos o municipios que rodean la ciudad principal, aunque otros optan por dejar los cinco distritos en busca de un estilo de vida más accesible. La idea general es que vivir fuera de Nueva York permite ahorrar dinero y ganar tranquilidad.

Sin embargo, un nuevo estudio pone en duda esa creencia. Según el análisis, la diferencia de costos entre vivir en la ciudad de Nueva York y hacerlo en algunos de los suburbios más valorados de Nueva Jersey es mucho menor de lo que muchos imaginan.

El informe fue elaborado por GOBankingRates, que comparó el costo anual de vida en Nueva York con el de los tres “mejores” suburbios del área triestatal, definidos a partir de los puntajes de calidad de vida otorgados por AreaVibes. Esta plataforma evalúa factores como niveles de criminalidad, calidad de las escuelas, acceso a la salud y transporte público.

Los datos muestran que vivir en algunos suburbios de Nueva Jersey puede costar casi lo mismo que hacerlo en la ciudad de Nueva York. (Foto referencial: Pixabay)

De acuerdo con ese ranking, Fort Lee, Ridgewood y Highland Park encabezaron la lista de los suburbios de Nueva Jersey con mayor calidad de vida. Estas localidades superaron incluso a zonas exclusivas del estado de Nueva York como Bronxville y Scarsdale, y a ciudades acomodadas de Connecticut como Greenwich, Westport y Darien.

El estudio determinó que el costo anual de vida en la ciudad de Nueva York alcanza los 91.414 dólares. En comparación, vivir en Fort Lee cuesta 92.279 dólares al año, una diferencia mínima; no obstante, el puntaje de calidad de vida de Fort Lee (88 sobre 100) supera ampliamente al de Nueva York (75 sobre 100).

Ridgewood y Highland Park también obtuvieron puntajes de calidad de vida de 88, aunque con costos muy distintos.

El informe destaca a Fort Lee, Ridgewood y Highland Park como las localidades con mejores resultados. (Foto referencial: Pixabay)

Ridgewood resulta mucho más caro, con un gasto anual de 106.916 dólares, impulsado principalmente por el alto precio de las viviendas. Esta ciudad del condado de Bergen, ubicada a unos 20 kilómetros de Manhattan, se destaca por sus escuelas públicas y sus amplios espacios verdes.

En cambio, Highland Park ofrece un escenario diferente: su costo de vida anual es de 67.129 dólares, considerablemente más bajo, sin sacrificar calidad de vida.

Ubicado en el condado de Middlesex, es un barrio tranquilo, cercano a la Universidad Rutgers y con acceso a numerosos servicios, incluidos centros médicos de primer nivel, lo que lo convierte en una opción atractiva para quienes buscan mudarse a los suburbios sin gastar de más.

