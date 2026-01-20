El invierno en Estados Unidos sigue apretando y el vórtice polar vuelve a ser protagonista. Un mapa de pronóstico reciente revela qué estados enfrentarán frío persistente en las próximas semanas, mientras los expertos advierten que este patrón atmosférico continuará enviando oleadas de aire gélido a distintas regiones del país. La inquietud es generalizada y lógica: ¿hasta cuándo se mantendrá este frío intenso y qué estados seguirán bajo temperaturas extremas? Aquí te lo explico de forma clara y al detalle.

De acuerdo con un informe del 13 de enero, Paul Pastelok, meteorólogo principal de largo plazo de AccuWeather, explicó que durante las próximas semanas la corriente en chorro desarrollará una gran ondulación: un abultamiento hacia el norte a lo largo de la Costa del Pacífico y una marcada caída hacia el sur centrada en la región de los Grandes Lagos.

Este patrón “estira” el vórtice polar, permitiendo que haya calor persistente cerca del abultamiento, mientras que por la depresión descienden repetidas masas de aire frío, responsables de las temperaturas extremas en el centro y este del país.

Perspectiva de temperatura del CPC para el período del 24 al 28 de enero. | Crédito: CPC / NOAA

¿Hasta cuándo durará el frío persistente en EE.UU.?

La señal es clara y consistente entre especialistas. Más recientemente, el meteorólogo del Washington Post, Ben Noll, señaló que un “brutal patrón del vórtice polar no muestra señales de alivio en EE.UU. hasta el final de enero”, reforzando la idea de que el frío intenso seguirá dominando el panorama invernal.

El Centro de Predicción Climática (CPC) del Servicio Meteorológico Nacional (NWS) también respalda este escenario. En su perspectiva de temperaturas para el periodo del 24 al 28 de enero, indica que las zonas con mayor probabilidad de registrar valores por debajo de lo normal incluyen amplias áreas de las Grandes Llanuras, el Medio Oeste y el Noreste.

En una actualización reciente, la agencia advirtió que temperaturas peligrosamente frías continuarán afectando al Medio Oeste hacia finales de enero, con lecturas que podrían caer por debajo de los -20 °F en el norte de Dakota del Norte y Minnesota.

AccuWeather añadió, en un aviso compartido el lunes, que este patrón ártico persistente se mantendría sobre el Medio Oeste y el Noreste hasta finales de enero, aumentando la probabilidad de nieve asociada a cualquier tormenta invernal que se desarrolle durante este periodo. El mapa de impacto potencial muestra una franja amplia del norte del país, desde Montana hasta Maine, y se extiende hacia el sur hasta Kentucky, lo que da una idea de la magnitud del frío que podría sentirse.

Expertos advierten que el vórtice polar seguirá influyendo en EE.UU., con temperaturas por debajo de lo normal en varios estados. | Crédito: Joed Viera / AFP

¿Qué es el vórtice polar?

Según el Servicio Meteorológico Nacional, el vórtice polar es una extensa zona de baja presión y aire extremadamente frío que rodea cada uno de los polos de la Tierra. Está presente todo el año, aunque se debilita en verano y se intensifica durante el invierno. El término “vórtice” describe la circulación en sentido antihorario que ayuda a mantener el aire frío confinado cerca de los polos. Sin embargo, en muchos inviernos del hemisferio norte, este sistema puede extenderse hacia el sur, permitiendo que el aire ártico descienda junto con la corriente en chorro.

Este comportamiento es relativamente común en invierno y suele estar asociado con grandes irrupciones de frío en EE.UU. En esta ocasión, los expertos coinciden en que el patrón no solo es intenso, sino también duradero, lo que explica por qué el frío persistente seguirá marcando el final de enero en buena parte del país.

