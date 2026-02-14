Los recientes pronósticos señalaron que gran parte de Estados Unidos se despedirá de las temperaturas congelantes , dando cierto respiro de ciertas condiciones climáticas adversas que perjudicaban cualquier tipo de planificación. Por consecuente, la mayoría de los habitantes consideraron que el invierno desaparecerá por un buen tiempo, pero un viejo conocido se está preparando para retornar al país y causar complicaciones en el ambiente: la llegada anticipada del vórtice polar. ¿En qué momento del año regresará este fenómeno meteorológico al territorio estadounidense? Para descubrir esta información te invito a leer los siguientes párrafos.

Para Paul Pastelok, meteorólogo principal de AccuWeather, el frío más intenso del inverno está diluyéndose en gran parte del país, especialmente en los estados que abarcan las regiones este y centro de EE.UU.

Conforme se llegue a la última semana de febrero, los servicios de meteorología descartan la llegada de masas de aire ártico, asegurando que no se producirán brotes de temperaturas gélidas extremas durante el periodo final del invierno.

Hace días, Florida registró temperaturas por debajo del promedio; un hecho que causó asombro entre sus habitantes. (Crédito: freepik)

“A medida que nos acercamos a fines de febrero, el principal reservorio de la piscina fría del vórtice polar permanece prácticamente bloqueado sobre Canadá, al norte del Círculo Polar Ártico”, declaró Ryan Maue, meteorólogo de Weather Trader.

¿En qué mes podría retornar las condiciones gélidas a Estados Unidos?

Los expertos en meteorología consideran que despedirse completamente del invierno es un gravísimo error, ya que solo será temporal. Es más, Judah Cohen, experto en vórtices polares del MIT, estimó que a fines de febrero o principios de marzo “volverá el patrón dominante del invierno y sería coherente a un vórtice polar extendido”.

De concretarse el pronóstico, será necesario que los habitantes del centro y sur del país se abriguen por capas. (Foto: Freepik)

El vórtice polar extendido o débil suele ser más “cruel” a comparación del vórtice polar fuerte, ya que suele desplazarse o deformarse ocasionando que los lóbulos de aire frío se extiendan hacia latitudes más bajas; es decir, los habitantes experimentan episodios de tiempo severo invernal.

Pastelok coincide con lo anteriormente planteado, aunque añade que este fenómeno transportará aire más frío del oeste de Canadá al este de Estados Unidos en las primeras semanas del mes de marzo.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad . ¡Te esperamos!