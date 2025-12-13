Un vórtice polar se está cercando a distintas regiones de Estados Unidos y traerá consigo un frío potencialmente peligroso durante este sábado 13 y domingo 14 de diciembre. Ante la inminente llegada de las temperaturas bajas, es importante que sepas qué estados serán los afectados y cómo protegerte de este clima gélido.

Esta alerta, emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), indicaba desde el viernes 12 de diciembre que durante este fin de semana se experimentaría “un frío casi récord con vientos helados peligrosos”.

Esto sería un potencial peligro para ti en caso residas en uno de los estados posiblemente afectados, ya que podrías sufrir de hipotermia y congelación en caso estés expuesto a estas temperaturas y no uses la ropa adecuada.

Ante estos pronósticos, es necesario que uses ropa abrigadora si saldrás a las calles. (Foto: Kamil Krzaczynski / AFP) / KAMIL KRZACZYNSKI

Qué estados registrarán temperaturas bajas por el vórtice polar en EE.UU.

Según los reportes meteorológicos del NWS, este “frío extremo” se extendió desde las Altas Llanuras del Norte hacia las Llanuras Centrales y el Valle de Ohio este sábado. Es más, el clima gélido llegará al Medio Sur al Atlántico Medio este domingo 14 de diciembre.

Por lo tanto, los estados que están bajo alerta de temperaturas bajo cero a causa de una oleada de aire del Ártico serán zonas pertenecientes a Dakota del Norte, Virginia Occidental, Virginia y las Carolinas. Además, se prevé la presencia de niebla helada al norte de Ohio, el centro de Pensilvania y al oeste de Nueva York.

Respecto a las temperaturas, los meteorólogos precisaron que se podrían romper récords en el Alto Medio Oeste y Michigan, cuyos valores oscilarían entre los 50 y 59°F. También se espera que Chicago experimente notables condiciones frías, con mínimas proyectadas entre 32 y 41°F durante todo el fin de semana.

Según los meteorólogos, Chicago presentará temperaturas extremadamente bajas este fin de semana. (Crédito: akasped/Flickr)

Cómo afectarán las temperaturas bajas en estas áreas de EE.UU.

Además de padecer posiblemente de hipotermia y congelación si no te abrigas correctamente, el clima gélido podrá generarte inconvenientes en caso realices viajes por carretera debido a la neblina helada.

El sistema de entrega de correos y paquetes también se vería afectado por estas condiciones climáticas. Según el Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS, por sus siglas en inglés), los estados que serían afectados son Montana, las Dakotas, Minnesota, Wisconsin, Iowa, Illinois, Indiana, Michigan, Nueva York, Vermont, Nueva Hampshire y Maine.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!