¿Te diriges desde uno de los principales aeropuertos de Florida para las vacaciones de Spring Break? ¿O tal vez regresas a casa después de pasar unos días disfrutando del sol y las playas del estado? Los viajeros de todo el país se están encontrando con filas largas en los controles de seguridad de los aeropuertos debido a un cierre parcial del gobierno federal que está sobrecargando a la Administración de Seguridad del Transporte (TSA). Esta situación, sumada al aumento de pasajeros durante la temporada de vacaciones, ha provocado retrasos significativos y la pérdida de vuelos para algunos pasajeros, generando preocupación sobre cómo planificar los viajes y cuánto tiempo destinar a pasar por seguridad.

El acuerdo de financiación anterior del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) expiró el viernes 13 de febrero, ya que el Congreso no logró alcanzar un nuevo acuerdo a tiempo. Este departamento supervisa la TSA, que cuenta con aproximadamente 50,000 agentes trabajando sin recibir su salario completo durante la suspensión de la financiación. La escasez de personal está provocando que los tiempos de espera se extiendan mientras aumenta el número de viajeros. Según reportes, algunos pasajeros han tenido que esperar horas en los controles, con filas que incluso se extienden hacia las terminales y áreas de estacionamiento.

Viajar en EE.UU. se ha vuelto más impredecible debido a los retrasos en los controles de seguridad de la TSA. | Crédito: RONALDO SCHEMIDT / AFP

“Hoy, los viajeros se enfrentan a filas de hasta casi 3 horas en los controles de seguridad de la TSA en algunos aeropuertos importantes, lo que provoca la pérdida de vuelos y retrasos masivos durante las horas punta”, declaró la TSA a USA Today.

“Estos héroes de primera línea recibieron solo una parte de su salario a principios de este mes y ahora se enfrentan a su primer pago completo sin cobrar, lo que conlleva dificultades económicas, ausencias y una grave escasez de personal”, agregó.

Tiempos de espera de la TSA en los principales aeropuertos de Florida (17 de marzo, 9 a.m.)

Aeropuerto Internacional de Orlando (MCO)

Puertas 1 a 59: 14 - 18 minutos

Puertas 70 a 129: 40 - 44 minutos

Puertas C230 a C249: 14 - 18 minutos

Aeropuerto Internacional de Miami (MIA)

Punto de control 1: TSA-PRE: 3 minutos

Punto de control 2: General 14 min / Prioridad 6 min / TSA-PRE: cerrado

Punto de control 3: General 11 min / Prioridad 0 min

Punto de control 4: General cerrado / Prioridad 0 min

Punto de control 5: General 3 min / TSA-PRE 3 min

Punto de control 6: General 6 min / Prioridad 4 min

Punto de control 7: General 7 min / Prioridad 3 min

Punto de control 8: General 16 min / Prioridad 10 min / TSA-PRE 4 min

Punto de control 9: General 19 min / Prioridad 16 min / Despejado 13 min

Punto de control 10: General 3 min / Prioridad cerrada

Punto de control FIS: General 13 min

Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood (FLL)

Tiempos de espera: 15 - 30 minutos

TSA Precheck: menos de 5 minutos

Terminales abiertas desde las 4 a.m.

Aeropuerto Internacional de Tampa (TPA)

No se registran retrasos significativos, a pesar del alto volumen de pasajeros

Tiempos de espera según My TSA: menos de 15 minutos

Aeropuerto Internacional del Suroeste de Florida (RSW)

Tiempos de espera según My TSA: no superan los 15 minutos

Las largas filas de la TSA siguen afectando a viajeros en varios aeropuertos de EE.UU. | Crédito: JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

¿Qué pasa si pierdes tu vuelo en la fila de seguridad?

Aquí es donde muchos viajeros se llevan una sorpresa. Según USA Today, si pierdes tu vuelo por quedarte atascado en la fila de seguridad, no debes esperar automáticamente un reembolso por parte de la aerolínea.

Las políticas son claras: las aerolíneas están obligadas a reembolsar un boleto solo cuando el problema es directamente responsabilidad suya, como cancelaciones, cambios o retrasos significativos del vuelo. Sin embargo, las filas de seguridad forman parte de la operación del aeropuerto, no de la aerolínea.

Esto significa que los retrasos en los controles de la TSA no califican como motivo para recibir un reembolso.

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