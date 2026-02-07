Los cielos sobre el Levi’s Stadium en Santa Clara, California, están listos para convertirse en un espectáculo que combina velocidad, potencia y orgullo nacional. Antes de que los jugadores salten al campo y los fanáticos celebren cada jugada, la Fuerza Aérea y la Marina de los Estados Unidos preparan un vuelo ceremonial que promete retumbar en todo el estadio. Esta exhibición no solo marca el inicio del Super Bowl LX, sino que también celebra el 250.º aniversario del país con un tributo aéreo de ocho aeronaves, desde bombarderos estratégicos hasta cazas de última generación, que representan décadas de historia y tecnología militar estadounidense.

Para este momento de orgullo nacional, la formación contará con ocho aeronaves: cuatro de la Fuerza Aérea y cuatro de la Armada, combinando tradición y modernidad en el cielo.

El parche del paso elevado del Super Bowl LX. | Crédito: Air Force

Los aviones del vuelo inaugural del Super Bowl LX

De acuerdo con Forbes, al frente estarán los legendarios B-1B Lancer, conocidos como “Bone”, bombarderos supersónicos que han sido una pieza clave del poderío estadounidense desde la década de 1980. Su presencia en sobrevuelos ceremoniales no solo destaca por su silueta icónica, sino también por la fuerza que evocan en cada vuelo.

Impressive line up for the #SuperBowlLX flyover. Combination of USAF and USN assets showcasing military air superiority.



2x B-1 Lancer

2x F-15C

2x F-18 Super Hornet

2x F-35C



Challenging for sure with a 6 ship of multi-airframes & branches with a slippery Time Over Target.

Acompañando a los bombarderos, dos F-15C Eagle pondrán el toque clásico de superioridad aérea. Con sus colas dobles y motores potentes, estos cazas son instantáneamente reconocibles y aportan ese rugido distintivo que todo fanático del vuelo militar asocia con los grandes espectáculos.

Antes del inicio del Super Bowl LX, los bombarderos B‑1B y los cazas F‑15C surcarán los cielos sobre Levi’s Stadium. | Crédito: / BRENDAN SMIALOWSKI

Desde la Armada, la formación incluye un par de F/A-18E Super Hornets, los caballos de batalla de la Marina. Su versatilidad y el estruendoso sonido de sus turbofanes con postcombustión los convierten en un clásico de los sobrevuelos ceremoniales.

Completando la exhibición, dos F-35C Lightning II aportarán un aire futurista. Como la versión embarcada del Joint Strike Fighter, estos cazas destacan por su sigilo y la integración avanzada de sensores, mostrando cómo la tecnología naval se proyecta hacia el futuro.

El Super Bowl 2026 se celebrará en el Levi’s Stadium el domingo 8 de febrero, con inicio programado a las 6:30 p. m., hora del este, lo que equivale a las 3:30 p. m., hora del Pacífico. Los aficionados que llenen el estadio o sigan el partido desde casa podrán disfrutar no solo del enfrentamiento deportivo, sino también de un momento que mezcla historia, innovación y espectáculo aéreo.

