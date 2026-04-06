En medio del aumento global en los precios de los vuelos, provocado en parte por la escasez de combustible y el conflicto en Medio Oriente, una aerolínea decidió tomar una medida inesperada. En lugar de subir tarifas, Etihad Airways anunció una fuerte reducción en el costo de sus pasajes de larga distancia. La compañía, con sede en Abu Dhabi, informó que ofrecerá descuentos de hasta el 50% en varios de sus vuelos internacionales. La decisión busca reactivar la demanda de viajes, especialmente en rutas que conectan el Reino Unido con destinos en Asia y Australia de cara a la temporada alta de verano.

El conflicto afectó negativamente el interés de los viajeros, lo que llevó a varias aerolíneas a ajustar sus operaciones. Empresas como Emirates, Saudia, Gulf Air, Air Arabia y la propia Etihad implementaron políticas más flexibles para permitir cambios en los itinerarios.

Sin embargo, no todas optaron por reducir precios. Scandinavian Airlines (SAS), por ejemplo, anunció la cancelación de 1.000 vuelos durante abril debido al aumento en los costos del combustible, señaló el New York Post.

La medida busca reactivar la demanda afectada por el conflicto en Medio Oriente y el alto costo del combustible. (Foto referencial: SAUL LOEB / AFP)

Frente a este escenario, Etihad decidió ir más allá y apostar por tarifas mucho más bajas para atraer pasajeros. La estrategia apunta a recuperar el flujo de viajeros entre Europa, Asia y Australia.

“Tan pronto como se recuperen los viajes, queremos volver a volar aviones con el 100% de capacidad en todas las cabinas, como estábamos antes del conflicto. Estos precios ayudarán”, dijo a The Times un ejecutivo anónimo de Etihad Airways.

Las tarifas reducidas estarán disponibles para vuelos programados entre mayo y junio, incluyendo destinos populares como Reino Unido, Australia, Singapur, Hong Kong, Bangkok, Maldivas y Tokio. La idea es captar tanto a viajeros frecuentes como a nuevos clientes que puedan sentirse atraídos por los precios.

Expertos advierten que esta estrategia podría obligar a otras aerolíneas a ajustar sus precios. (Foto referencial: Freepik)

Por ejemplo, un vuelo de ida y vuelta en clase económica desde Londres a Sídney puede encontrarse desde 688 libras ($910), mientras que en clase ejecutiva ronda las 2.465 libras ($3262).

Estos precios son considerablemente más bajos que los de otras aerolíneas en rutas similares, e incluso, en algunos casos, más económicos que durante la pandemia.

Expertos señalan que esta estrategia no es nueva en la industria y podría provocar reacciones similares por parte de la competencia en las próximas semanas.

Cuándo bajará el precio del combustible

El precio del combustible podría empezar a bajar en las próximas semanas o para mediados de año, pero todo depende de factores globales.

Según Telemundo, expertos y autoridades energéticas de EE. UU. señalan que, si mejora la situación en Medio Oriente y se normaliza el suministro de petróleo, los precios podrían caer incluso por debajo de los 3 dólares por galón en los meses de verano.

Sin embargo, el cambio no será inmediato. Aunque el precio del petróleo baje, la gasolina tarda más en reflejarlo porque incluye costos de refinación, transporte e impuestos.

Además, los analistas advierten que los precios suelen “subir como cohete y bajar como pluma”, por lo que el alivio será gradual y dependerá de que se estabilice el mercado energético.

Cabe agregar que, aunque estas proyecciones se basan en el mercado estadounidense, suelen marcar la tendencia de los precios de importación en la región semanas después.

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