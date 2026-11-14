Si tu vuelo fue cancelado en Estados Unidos el 13 de noviembre de 2026, es importante que conozcas tus opciones antes de aceptar una alternativa de la aerolínea o asumir gastos por tu cuenta. Si no sabes cómo continuar tu viaje o qué hacer con tu reserva, en esta nota te explicamos cuáles son tus derechos como pasajero y qué puedes reclamar a la compañía. Como se sabe, las cancelaciones se produjeron después de que la Administración Federal de Aviación (FAA) ordenara una suspensión nacional de despegues por un problema de comunicaciones que afectó al control del tráfico aéreo. El 14 de noviembre, el Departamento de Transporte (DOT) indicó que el espacio aéreo estaba abierto, aunque podían continuar las demoras y cancelaciones.

Antes de aceptar un vale o una nueva reserva, revisa las opciones disponibles (Foto: JoshuaWoroniecki / Pixabay)

¿CUÁLES SON TUS DERECHOS COMO PASAJERO ANTE LA CANCELACIÓN DE VUELOS?

Tras la suspensión de vuelos, muchos viajeros se preguntan qué hacer si su viaje fue cancelado. Aunque la aerolínea puede ofrecerte un lugar en otro vuelo, también es importante que conozcas tus derechos y las alternativas disponibles según tu caso. A continuación, te explicamos cuáles son:

1. Reembolso si decides no continuar el viaje

Si la aerolínea canceló tu vuelo, puedes rechazar la alternativa que te ofrezca y recibir el reembolso correspondiente. No estás obligado a aceptar un vale o crédito para viajar después, publica DOT en su sitio web.

El reembolso debe efectuarse:

Automáticamente por la aerolínea, cuando corresponda, sin obligarte a completar trámites innecesarios.

En un plazo de siete días hábiles si pagaste con tarjeta de crédito, o 20 días calendario para otras formas de pago.

En la forma de pago original, no mediante un crédito impuesto por la compañía.

Recuerda: si aceptas y utilizas el vuelo alternativo, no tienes derecho al reembolso de ese transporte bajo las reglas del DOT.

2. Devolución de cargos por servicios que no recibiste

También corresponde devolver los cargos por servicios adicionales que no se prestaron por la cancelación, como determinados servicios de equipaje, selección de asiento o wifi pagados y no recibidos. Estos cargos no deben confundirse con una indemnización adicional por las molestias.

3. Reubicación en otro vuelo

Puedes consultar qué alternativas ofrece tu aerolínea para completar el viaje. Las condiciones de reubicación —incluida la posibilidad de viajar con otra compañía— dependen de sus políticas y de las circunstancias de la interrupción.

Si esta opción no te sirve, puedes rechazarla y recibir el reembolso cuando se cumplen las condiciones indicadas.

4. Comidas y hotel, pero no son automáticos en todos los casos

Varias aerolíneas han asumido compromisos de proporcionar comida, alojamiento o transporte al hotel cuando una cancelación se debe a problemas que pueden controlar y es de su responsabilidad. El DOT puede exigirles que cumplan esos compromisos, pero los beneficios varían entre compañías.

Para los vuelos afectados el 13 de noviembre, como la causa de la cancelación fue la suspensión del tráfico aéreo, las aerolíneas no están obligadas a brindar comida ni hotel, por lo que tendrás que buscar una alternativa por tus propios medios.

La causa de la cancelación influye en la asistencia que puedes recibir, pero no elimina tu derecho al reembolso si decides no viajar (Foto: Pixabay)