Si tienes un vuelo programado en Estados Unidos para hoy, 13 de noviembre, seguramente quieres saber si podrás viajar a la hora prevista. Tras la orden de la Administración Federal de Aviación (FAA), es importante consultar el estado de tu vuelo antes de salir hacia el aeropuerto y estar pendiente de los avisos de tu aerolínea. En esta nota te explicamos dónde revisar si tu salida está retrasada o cancelada, cómo verificar posibles cambios y qué información debes tener a mano para hacer la consulta.

¿Qué ocurrió hoy 13 de noviembre? La FAA ordenó una suspensión nacional de despegues por un problema de comunicaciones que afectó los centros de control de tráfico aéreo. Según los reportes, los aviones que ya estaban en el aire podían continuar y aterrizar; en tanto, los vuelos internacionales entrantes se gestionarían caso por caso.

La situación puede generar dudas entre quienes tienen viajes programados (Foto: Pixabay)

¿CÓMO SABER SI TU VUELO FUE CANCELADO O RETRASADO TRAS LA ORDEN DE LA FAA?

Para saber si tu vuelo fue cancelado o está retrasado este viernes 13 de noviembre de 2026, lo primero que debes hacer es consultar su estado en la aplicación o la página oficial de tu aerolínea.

Es importante precisar que la orden de la FAA de detener los despegues no significa que todos los vuelos hayan sido cancelados: algunos pueden permanecer demorados hasta que se autorice su salida. Por su parte, los aeropuertos afectados recomiendan verificar con la compañía antes de salir hacia la terminal, publica Reuters.

Así puedes consultar el estado de tu vuelo

1. Ingresa a la aplicación o al sitio oficial de tu aerolínea y busca la sección “Estado del vuelo” o Flight status.

2. Introduce el número de vuelo y la fecha del viaje. Si no tienes el número a mano, revisa tu confirmación de compra.

3. Comprueba si aparece como retrasado (delayed), cancelado (canceled/cancelled) o programado (scheduled). Revisa también cualquier cambio de horario y las notificaciones de tu reserva.

4. Si tienes una conexión, consulta cada tramo y confirma con la aerolínea cómo te afecta un posible retraso. Ante esta interrupción, la recomendación de los aeropuertos es obtener la información más reciente directamente de la compañía.

¿Qué hacer si la información no es clara?

Si en el sitio web de tu aerolínea no te muestran la información o el estado resulta confuso, no lo interpretes por tu cuenta como una cancelación: se han registrado vuelos con estado “no disponible” sin que eso confirme que fueron cancelados.

En este caso, lo mejor es contactar a la aerolínea para verificarlo, ya que los avisos pueden no reflejar los últimos cambios en los vuelos individuales, publica Juneau Empire.

Una demora no es lo mismo que una cancelación (Foto: Daniel Slim / AFP)

¿DÓNDE REVISAR LA ORDEN DE LA FAA?

Puedes consultar el portal oficial National Airspace System Status, en nasstatus.faa.gov. En esta web aparecen restricciones operativas y demoras por aeropuerto, como detenciones en tierra (ground stops) y programas de retrasos (ground delays). Con esa información podrás conocer la situación general del aeropuerto, pero no sustituye la confirmación del estado de tu vuelo con la aerolínea.

También puedes revisar FlightAware, que está siguiendo los retrasos y cancelaciones durante esta interrupción. Úsalo como complemento de las comunicaciones de tu compañía.