Después de un par de días con temperaturas ligeramente más frescas gracias a la brisa del océano, el sur de California volverá a enfrentar condiciones de calor extremo. Los meteorólogos advirtieron que una nueva zona de alta presión se instalará sobre la región, lo que impulsa un aumento significativo de las temperaturas a partir del viernes y durante todo el fin de semana.

Según los pronósticos de ABC7, la mayor parte del sur de California permanecerá bajo una advertencia por calor extremo o un aviso por altas temperaturas desde las 10:00 a.m. del viernes hasta las 8:00 p.m. del domingo.

Además, las autoridades activaron un aviso por fuerte oleaje desde la mañana del jueves hasta el sábado, con olas que podrían alcanzar entre 4 y 8 pies en gran parte de la costa. También continúa vigente un aviso por posibles inundaciones costeras hasta la madrugada del sábado.

Así será el pronóstico en las distintas regiones

En los condados de Los Ángeles y Orange, el jueves se espera una máxima cercana a los 91 °F, pero entre el viernes y el sábado las temperaturas volverán a situarse entre los 90 °F altos.

En los valles y el Inland Empire, los termómetros alcanzarán los 100 °F el jueves y continuarán en cifras de tres dígitos durante el resto del fin de semana.

Las comunidades costeras tendrán nubes durante la mañana y cielo despejado por la tarde, con máximas cercanas a 78 °F el jueves y alrededor de 80 °F entre viernes y domingo. En las zonas montañosas se pronostican 86 °F el jueves, aumentando hasta los 90 °F bajos para el sábado.

Los valles, el Inland Empire y las zonas desérticas serán las áreas más afectadas, con temperaturas que superarán los 100 °F. (Foto: Frederic J. BROWN / AFP) / FREDERIC J. BROWN

Palm Springs volverá a superar los 110 °F

Las temperaturas más extremas se registrarán en las áreas desérticas. Para el jueves se esperan máximas de 103 °F, mientras que Palm Springs podría alcanzar los 113 °F.

Debido a estas condiciones, también se emitió una alerta por clima severo, ya que el calor continuará intensificándose y podría representar un riesgo para la salud de quienes permanezcan al aire libre durante largos periodos.

Las autoridades recomiendan mantenerse bien hidratado, evitar actividades físicas durante las horas de mayor calor, buscar lugares con aire acondicionado y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, quienes son los más vulnerables durante este tipo de eventos.

¿Cómo estará el clima en el norte de California este fin de semana?

El calor también se intensificará en el norte de California durante los próximos días.

El pronóstico del portal Time and Date anticipa jornadas mayormente soleadas, sin probabilidades de lluvia y con un aumento progresivo de las temperaturas entre el jueves 30 de julio y el domingo 2 de agosto.