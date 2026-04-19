El mal tiempo volverá a intensificarse en varias zonas de las Llanuras de Estados Unidos hacia el final de la semana. Desde Oklahoma hasta partes del Medio Oeste superior, se espera un nuevo patrón de tormentas severas, con riesgo de granizo de gran tamaño, vientos dañinos y posibles tornados.

Abril viene siendo un mes muy activo en cuanto a clima extremo en el centro del país. En los últimos días se han registrado al menos 30 tornados confirmados, algunos con intensidad EF-3, además de ráfagas de viento que superaron las 85 millas por hora y caída de granizo en distintas regiones.

Las tormentas también provocaron fuertes inundaciones en estados como Wisconsin y Michigan. Varias comunidades han sufrido daños importantes, con estructuras afectadas, árboles caídos y miles de personas sin electricidad tras varios episodios de clima severo.

El sistema traerá riesgo de granizo, vientos dañinos y posibles tornados en varios estados. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

De cara a los próximos días, los meteorólogos advierten que un sistema atmosférico procedente de las Montañas Rocosas podría generar nuevas tormentas desde el jueves y extenderse durante el fin de semana. Este fenómeno estará acompañado por un área de baja presión que avanzará hacia el norte de las Llanuras, arrastrando un frente frío hacia el sur.

Este escenario favorecerá el ingreso de aire cálido y húmedo desde el Golfo de México, lo que aumentará la inestabilidad en la atmósfera.

“Este flujo desde el sur traerá aire del Golfo hacia el norte, creando un entorno inestable caracterizado por altos niveles de humedad y abundante energía para tormentas”, señaló el FOX Forecast Center.

Los meteorólogos advierten que las condiciones podrían empeorar hacia el fin de semana. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

El principal foco de tormentas el jueves se ubicaría en una línea seca que se formará en el oeste de Oklahoma y Kansas. Con el calentamiento durante el día, podrían desarrollarse tormentas intensas y aisladas hacia la tarde.

El riesgo de fenómenos severos, incluidos tornados y granizo, se concentraría en un corredor que va desde Wichita hasta Oklahoma City; sin embargo, la amenaza podría extenderse más al norte, desde Texas hasta el sur de Nebraska, a medida que el frente frío avance y genere un sistema de tormentas más amplio hacia el final de la semana.

Por qué es tan inestable el clima y cuándo empieza el calor en EE. UU.

El clima en Estados Unidos es tan inestable en 2026 principalmente por la primavera, una estación de transición donde chocan masas de aire frío del norte con aire cálido y húmedo del Golfo de México.

Según Diario Libre, este contraste genera tormentas, vientos intensos y tornados con mayor frecuencia. Además, este año influyen cambios en el Pacífico: el debilitamiento de La Niña y la posible llegada de El Niño están alterando los patrones normales, lo que favorece tormentas más intensas e irregulares.

En cuanto al calor, ya comenzó de forma irregular con episodios de “falsa primavera”, donde temperaturas propias del verano aparecen antes de tiempo, pero luego regresan olas de frío.

Los expertos señalan que el calor más estable suele consolidarse entre mayo y junio, cuando el aire cálido domina de forma más constante en gran parte del país; no obstante, en 2026 se esperan altibajos más marcados antes de que llegue ese calor sostenido.

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