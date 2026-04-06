Cuando parecía que la primavera comenzaba a instalarse, el invierno volvió a hacerse presente en el noreste de Estados Unidos. Un sistema climático rápido está atravesando la región, provocando nevadas ligeras en varias ciudades. Desde la mañana del lunes ya se reportaba nieve en zonas del norte del estado de Nueva York, especialmente en Syracuse. Otras ciudades como Boston y Burlington, en Vermont, también podrían registrar una ligera acumulación de nieve hasta el martes.

Este fenómeno demuestra que la temporada invernal 2025-2026 aún no termina. Durante los últimos meses, el noreste vivió un invierno intenso, con tormentas constantes que dejaron grandes acumulaciones de nieve y afectaron la vida diaria en varias comunidades.

En muchos lugares, las nevadas alcanzaron niveles históricos, con tormentas que paralizaron ciudades enteras y obligaron a los habitantes a dedicar días completos a limpiar la nieve.

Según el FOX Forecast Center, tras el paso de un frente frío, el aire más helado está regresando tanto al noreste como a la región del Atlántico medio. Esto mantendrá temperaturas por debajo del promedio y favorecerá nuevas nevadas ligeras.

El pronóstico indica que los termómetros podrían llegar a los 70°F el martes y mantenerse templados el miércoles. (Foto referencial: Freepik)

“Aunque no es inusualmente frío para esta época del año, las temperaturas del lunes se acercarán más a los promedios estacionales con máximas entre los 40 y 50 grados”, señalaron los expertos.

Se espera que las nevadas acumulen entre 1 y 3 pulgadas en algunas zonas, especialmente cerca de los Grandes Lagos y en áreas elevadas como las montañas Adirondack.

Ciudades como Buffalo, Syracuse, Albany y Burlington están dentro de la zona afectada, mientras que en Nueva York y Boston solo podrían caer algunos copos.

Aunque el frío será breve, el fenómeno demuestra que la temporada invernal aún no ha terminado. (Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Perplexity)

Además, el descenso de temperaturas será notable. Tras días de calor inusual, los termómetros podrían caer entre 10 y 20 grados por debajo de lo normal, siendo el miércoles el día más frío, con sensaciones térmicas cercanas a los 20 grados Fahrenheit en zonas del interior.

Sin embargo, para el jueves se espera una recuperación gradual de las temperaturas.

El calendario del cambio de clima en EE. UU. y cuándo llegará el calor intenso

Aunque ya inició abril, el calor en Estados Unidos aún no se instala por completo. En muchas zonas, especialmente en el noreste y el medio oeste, el clima sigue siendo variable, con días fríos e incluso episodios tardíos de nieve. Esto ocurre porque la primavera es una estación de transición, donde todavía pueden ingresar frentes fríos.

En esta época del año, algunas regiones del sur y del oeste ya comienzan a sentir temperaturas más cálidas, pero en gran parte del país el ambiente templado se consolida recién entre finales de abril y mayo. Es ahí cuando los días fríos se vuelven menos frecuentes y el clima empieza a estabilizarse.

El calor más intenso llega con el verano, que comienza oficialmente el 21 de junio, cuando las temperaturas suben de forma generalizada. Desde entonces, ciudades de todo el país pueden superar los 30 °C, especialmente durante julio y agosto.

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