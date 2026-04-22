El sargazo, aunque es beneficioso para el océano Atlántico, suele resultar molesto para muchos bañistas. Este verano, estas macroalgas pardas que flotan en la superficie del mar volverán a acumularse en varias zonas del sur de Florida, generando incomodidad entre quienes buscan disfrutar del mar.

Las áreas más afectadas suelen ser la costa sureste y los Cayos de Florida, donde grandes cantidades de esta alga llegan a la orilla. Durante abril, ya se observó su presencia en playas como Cocoa Beach y Miami Beach, adelantando lo que podría ser una temporada intensa.

El año pasado para esta misma época, el volumen de sargazo en el Atlántico alcanzó un récord histórico en abril. Para 2026, todo indica que será otro “gran año de sargazo”, lo que significa que la cantidad supera el 75% de los niveles históricos. Incluso, se estima que podría convertirse en un “año récord” cuando llegue el verano, según un boletín de la Universidad del Sur de Florida citado por USA Today.

Expertos advierten que 2026 podría convertirse en un año récord por la gran cantidad de algas en el Atlántico. (Foto: Daniel SLIM / AFP)

Actualmente, organismos como la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission y el Florida Department of Environmental Protection están siguiendo de cerca una gran floración de esta alga en la región.

El sargazo es un tipo de alga marina marrón que flota en la superficie del océano y se origina en mar abierto.

Aunque es clave para el ecosistema marino, su acumulación genera molestias por el mal olor y su impacto en el turismo. (Foto: Daniel SLIM / AFP)

Aunque puede resultar incómodo cuando llega a la playa, cumple un papel importante en el ecosistema pues sirve de refugio y alimento para especies como camarones, cangrejos, tortugas marinas y peces.

En cuanto a si es seguro tocarlo, generalmente no representa un peligro; sin embargo, puede albergar pequeños organismos que podrían causar irritación o picaduras, por lo que se recomienda evitar nadar cerca de acumulaciones grandes.

Lo que debes saber sobre el sargazo

El sargazo es un tipo de alga marina marrón que flota en la superficie del océano, especialmente en el Atlántico. Se forma en mar abierto cuando nutrientes (como nitrógeno y fósforo), la luz solar y la temperatura cálida favorecen su crecimiento masivo.

Estas algas se agrupan en grandes manchas que son transportadas por corrientes marinas y, en muchos casos, terminan llegando a las costas. Aunque puede parecer molesto, cumple una función clave: sirve de refugio y alimento para especies como peces, tortugas, cangrejos y camarones.

En general, el sargazo no es peligroso para las personas, pero puede causar inconvenientes. Cuando se acumula en grandes cantidades en la playa, se descompone y genera mal olor, además de atraer pequeños organismos que pueden provocar irritación en la piel o picaduras leves.

Por eso, aunque tocarlo no suele ser dañino, se recomienda evitar nadar cerca de grandes concentraciones.

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