Tras unos días cálidos, el invierno vuelve a Nueva York y lo hace con señales que muchos ya reconocen: aire más frío avanzando desde el norte, cambios en el patrón atmosférico y pronósticos que empiezan a mencionar la palabra “nieve”. Aunque en los últimos días la ciudad ha disfrutado de condiciones relativamente estables, los meteorólogos advierten que ese escenario comienza a modificarse de forma gradual. La atmósfera se está reorganizando, con sistemas que empujan masas de aire más invernales hacia la región y abren la puerta a un episodio típico de esta época del año. No se trata de una certeza absoluta ni de una tormenta garantizada, pero sí de un contexto que invita a prestar atención a las próximas actualizaciones del tiempo.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) en Nueva York, un sistema de alta presión mantendrá el tiempo seco y temperaturas propias de la temporada hasta la noche del martes. Ese dominio de estabilidad comenzará a debilitarse a mitad de semana, cuando una serie de frentes fríos empiece a cruzar la región entre miércoles y jueves, permitiendo que el aire más frío se instale de forma progresiva.

Es en ese tramo cuando aparece la posibilidad de nieve. Según el NWS, existe probabilidad de precipitaciones en forma de nieve entre jueves y viernes, con chances que actualmente se ubican entre el 30% y el 50% para el área de la ciudad de Nueva York. Los pronósticos indican que las temperaturas serían lo suficientemente bajas como para que la precipitación caiga mayormente como nieve, especialmente a medida que el aire frío se profundiza hacia el final de la semana.

El pronóstico en Nueva York muestra un aumento de la inestabilidad hacia el final de la semana. | Crédito: ANGELA WEISS / AFP

Sin embargo, los especialistas advierten que todavía hay factores clave por definir. La trayectoria exacta del sistema y el desarrollo de un posible centro de baja presión en superficie serán determinantes para saber si la nieve logra acumularse o si el episodio pasa casi desapercibido. Los modelos meteorológicos muestran una vaguada que se profundiza en niveles altos de la atmósfera, una configuración que suele favorecer tormentas invernales, aunque pequeños ajustes en el recorrido del sistema pueden cambiar por completo el resultado final.

Meteorólogos de FOX Weather explican que este escenario forma parte de un patrón invernal asociado a La Niña, que ha regresado tras una breve pausa y suele favorecer condiciones más frías e inestables en el este de Estados Unidos. Aun así, insisten en que la incertidumbre sigue siendo elevada.

En Nueva York, los meteorólogos siguen de cerca la evolución de los sistemas invernales. | Crédito: TIMOTHY A. CLARY / AFP

De cara al fin de semana, el pronóstico tampoco es concluyente. El NWS señala que hay una baja probabilidad adicional de nieve, con porcentajes cercanos al 20% o 30%, aunque la confianza en esa previsión es menor debido a la variabilidad entre los modelos.

En resumen, la nieve no está garantizada en Nueva York esta semana, pero el patrón meteorológico sí respalda la posibilidad de un evento invernal, especialmente hacia jueves y viernes. Los meteorólogos coinciden en que en los próximos días se conocerán más detalles que permitirán afinar el pronóstico y saber si la ciudad deberá prepararse para ver el blanco volver a cubrir sus calles.

