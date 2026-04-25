Las lluvias llegarán este fin de semana al noreste de Estados Unidos, afectando a zonas de Nueva York, Pensilvania y Nueva Jersey. Estas precipitaciones podrían ayudar a aliviar la sequía que afecta a varias áreas de la región.

El cambio en el clima se debe a un sistema de baja presión que avanzará desde la zona sur de los Grandes Lagos hacia el noreste, fenómeno que favorecerá la formación de lluvias constantes a medida que se desplace.

Además, un frente estacionario asociado a este sistema será clave para que las precipitaciones se mantengan durante varias horas. Este frente actuará como punto de concentración de lluvias intensas que podrían extenderse hasta la tarde del sábado, según el FOX Forecast Center.

Ciudades como Nueva York, Filadelfia y zonas de Pensilvania podrían recibir acumulados significativos.(Foto: AFP)

Desde la mañana del sábado, la lluvia comenzará a sentirse en el oeste del estado de Nueva York y se extenderá hacia el este de Pensilvania y Nueva Jersey.

Debido a que el sistema se moverá lentamente, las precipitaciones podrían continuar incluso durante la noche.

También se espera un descenso en las temperaturas, que estarán entre 10 y 15 grados por debajo de lo normal, generando un ambiente más fresco de lo habitual.

Tras el paso del sistema, se espera el regreso del sol y temperaturas más cálidas a inicios de la próxima semana. (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP) / CHARLY TRIBALLEAU

Para el domingo, podrían acumularse entre 1 y 2 pulgadas de lluvia en ciudades como Buffalo, Scranton y nuevamente Nueva York.

Estas lluvias serán especialmente beneficiosas para zonas cercanas al corredor de la Interestatal 95, donde el déficit de precipitaciones ha sido de consideración. Ciudades como Nueva York y Filadelfia registran más de 4 pulgadas por debajo de su promedio habitual.

Aunque en Nueva Inglaterra el impacto será menor, algunas áreas del Atlántico medio podrían recibir lluvias el domingo.

Tras este fin de semana húmedo y fresco, se espera que el sol regrese junto con temperaturas más cálidas y normales a partir del lunes y martes.

Pronóstico del clima semanal para Nueva York

El sábado 25 de abril el clima será frío y muy inestable, con lluvias y lloviznas durante toda la jornada y temperaturas entre 9 °C y 5 °C. AccuWeather indica que, para el domingo 26, las condiciones mejorarán ligeramente: habrá precipitaciones en la mañana, pero en la tarde aparecerán algunos momentos de sol, con máximas de 11 °C.

El lunes 27 llega un cambio importante, con un ambiente más cálido y mayor presencia de sol, alcanzando los 19 °C. El martes 28 continuará relativamente templado, aunque con más nubosidad hacia el final del día, manteniendo temperaturas agradables cercanas a los 17 °C.

A mitad de semana, el tiempo vuelve a volverse más inestable. El miércoles 29 y jueves 30 predominarán las nubes con posibilidad de chubascos, mientras que el viernes 1 de mayo habrá una mezcla de sol y nubes, con temperaturas estables alrededor de los 16 °C.

Pronóstico del clima semanal para Nueva Jersey

El sábado 25 de abril será frío y lluvioso, con lloviznas persistentes y temperaturas entre 10 °C y 5 °C. Según AccuWeather, el domingo 26 se sentirá un leve aumento de temperatura, con lluvias por la mañana y mejoras hacia la tarde, cuando el sol comenzará a aparecer entre las nubes.

El lunes 27 será el día más cálido del periodo, con cielo mayormente despejado y temperaturas que alcanzarán los 20 °C. El martes 28 se mantendrá el clima templado, aunque con un aumento progresivo de nubosidad a lo largo del día.

Desde el miércoles 29 regresan las condiciones más inestables, con cielo nublado y posibilidad de lluvias. El jueves 30 seguirá con un patrón similar, mientras que el viernes 1 de mayo se espera una mejora, con intervalos de sol y nubes y temperaturas cercanas a los 16 °C.

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