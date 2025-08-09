La industria de las farmacias en Estados Unidos está atravesando un período de intensa transformación y consolidación. Walgreens, la segunda cadena de farmacias más grande del país, está liderando un esfuerzo para optimizar sus operaciones, lo que ha resultado en el cierre de múltiples sucursales consideradas de bajo rendimiento.

Este programa, denominado “Footprint Optimization Program”, responde a los desafíos económicos y a una estrategia de recorte de costos, en un contexto donde rivales como CVS también están ajustando su presencia minorista. La situación ha encendido las alarmas sobre el aumento de los llamados “desiertos de farmacia”, áreas donde los residentes tienen que viajar largas distancias para acceder a medicamentos esenciales.

Como parte de su reestructuración, serán 24 locales los que Walgreens cerrará en California este 2025 debido al bajo rendimiento. (Foto: Composición MAG) / Piero Hatto

¿Por qué Walgreens está cerrando tiendas?

Walgreens, que opera más de 8,000 tiendas en Estados Unidos, anunció en octubre de 2024 un plan para cerrar aproximadamente 1,200 tiendas con bajo rendimiento en un período de tres años. La compañía está implementando estos cierres como parte de una estrategia para reducir costos y hacer más eficiente su negocio principal de farmacias minoristas. Esta decisión se tomó después de que Walgreens reportara una pérdida neta de $3 mil millones en el cuarto trimestre del año fiscal, un aumento significativo en comparación con el año anterior.

¿Qué tiendas de Walgreens cerrarán próximamente?

Aunque casi 300 tiendas ya han sido cerradas, un análisis de datos recientes de Newsweek con la herramienta Usearch ha identificado las siguientes ubicaciones que cerrarán en las próximas semanas.

Walgreens ha reconocido que alrededor de un cuarto de sus 8,700 tiendas en EE.UU. operan con pérdidas (Foto: AFP)

¿Qué sucede con las prescripciones de los clientes afectados?

Walgreens ha asegurado que transferirá las prescripciones de los clientes afectados por los cierres a otras sucursales cercanas. La compañía trabaja con las comunidades para minimizar las interrupciones en el servicio. Si tu farmacia local de Walgreens va a cerrar, es recomendable que visites su sitio web o contactes directamente a la tienda para obtener más información sobre el proceso de transferencia de tus medicamentos y cómo seguir obteniendo tus recetas sin inconvenientes.

¿Qué son los “desiertos de farmacia” y por qué son una preocupación?

Los “desiertos de farmacia” son áreas donde los residentes no tienen un acceso adecuado a una farmacia cercana, lo que dificulta la obtención de medicamentos y otros productos de salud. La ola de cierres de cadenas como Walgreens y la bancarrota de rivales como Rite Aid han intensificado esta preocupación. Muchas comunidades, especialmente aquellas en áreas rurales o de bajos ingresos, podrían verse obligadas a viajar más lejos para surtir sus recetas, afectando directamente la salud y el bienestar de los estadounidenses.