En un gesto que ya se ha convertido en una tradición, Walmart anunció que todas sus tiendas permanecerán cerradas el Día de Acción de Gracias 2025, reafirmando su compromiso con el bienestar de sus empleados y marcando un contraste con la costumbre de años anteriores, cuando el gigante minorista solía abrir sus puertas antes del Black Friday para dar inicio a la temporada de compras navideñas.

La decisión, que comenzó en 2020 como una medida excepcional por la pandemia de COVID-19, se ha consolidado como parte de la nueva cultura corporativa de Walmart.

Desde entonces, la cadena ha decidido mantener sus puertas cerradas cada Día de Acción de Gracias para que los trabajadores puedan disfrutar del feriado junto a sus familias. Este año, la fecha será el jueves 27 de noviembre de 2025 , y el cierre aplicará a todas las sucursales del país.

Los eventos de ofertas más importantes del año de Walmart ofrecen mayores ahorros (Foto: Walmart)

¿QUÉ DIJERON DESDE WALMART SOBRE ESTA DECISIÓN?

“Eso ya es cosa del pasado”, comentó John Furner, CEO de Walmart en Estados Unidos, cuando se refirió a las antiguas aperturas del Día de Acción de Gracias durante una entrevista en el programa TODAY Show. Según explicó, esta medida busca reconocer el esfuerzo del personal que trabaja todo el año, incluso durante los días festivos.

Por su parte, Dacona Smith, exvicepresidenta ejecutiva y directora de operaciones de Walmart en EE.UU., señaló que cerrar las tiendas durante esta fecha es “una forma de agradecer a nuestros equipos su dedicación y esfuerzo”. La ejecutiva también destacó que este día libre es una oportunidad para que los empleados compartan tiempo con sus seres queridos, una práctica que ha sido bien recibida tanto dentro como fuera de la empresa.

Walmart trae de vuelta su mayor selección de ofertas, que incluye miles de regalos por menos de 20 dólares y hasta un 60% de descuento (Foto: Walmart)

¿A QUÉ HORA EMPIEZA EL BLACK FRIDAY?

Aunque las tiendas no abrirán sus puertas el 27 de noviembre, Walmart retomará operaciones en su horario habitual el viernes 28, a partir de las 6 a.m. hora local , dando así inicio oficial a las esperadas ofertas del Black Friday 2025. Sin embargo, los clientes no tendrán que esperar tanto: la cadena ha preparado dos eventos de descuentos anticipados, disponibles tanto en línea como en tiendas físicas.

El primer evento del Black Friday se llevará a cabo del 14 al 16 de noviembre, mientras que un segundo evento exclusivo en línea tendrá lugar del 25 al 27 de noviembre. En ambos casos, los miembros de Walmart+ contarán con acceso anticipado a las ofertas, lo que les permitirá aprovechar precios bajos antes que el resto de los compradores.

Con esta estrategia, Walmart busca equilibrar dos prioridades: el bienestar de sus empleados y la satisfacción de sus clientes. Al mantener el cierre durante el Día de Acción de Gracias y expandir sus eventos de descuentos en línea, la compañía demuestra que es posible combinar humanidad y conveniencia en una de las fechas comerciales más intensas del año.

