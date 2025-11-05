Mientras los compradores marcan sus calendarios para el Black Friday 2025, Walmart ha dado el primer golpe en la temporada de rebajas. La compañía anunció los horarios y detalles de sus esperados Walmart Deals Events, prometiendo una experiencia más rápida, sencilla y llena de grandes descuentos en marcas icónicas como Apple, Dyson, LEGO, Levi’s y Barbie.

“Durante años, Walmart ha sido el rey del Black Friday, y este año vamos a demostrar por qué”, señaló John Furner, presidente y CEO de Walmart U.S. “Tendremos rebajas de hasta el 60% y miles de ofertas por debajo de los 20 dólares. Nadie ofrece precios bajos como nosotros”.

Horarios de rebaja del Black Friday 2025 en Walmart

Este año, Walmart dividirá sus rebajas en tres grandes eventos que combinan compras en línea y en tienda, con acceso anticipado exclusivo para miembros Walmart+:

Evento 1: Del 14 al 16 de noviembre

Disponible en tiendas y en línea durante todo el evento.

Acceso anticipado para miembros Walmart+ el 13 de noviembre desde las 7 p.m. ET.

Evento 2: Del 25 al 30 de noviembre

Solo en línea: del 25 al 27 de noviembre .

. En tiendas y en línea: del 28 al 30 de noviembre .

. Acceso anticipado para Walmart+ el 24 de noviembre desde las 7 p.m. ET.

Cyber Monday: 1 de diciembre

Exclusivo en línea.

Acceso anticipado para miembros Walmart+ el 30 de noviembre a las 7 p.m. ET.

Estos horarios permiten a los compradores organizarse mejor y aprovechar las rebajas sin aglomeraciones, una estrategia que refuerza la apuesta de Walmart por la comodidad y la anticipación.

Walmart confirmó los horarios oficiales del Black Friday 2025, con eventos especiales y acceso anticipado para sus miembros. | Crédito: Walmart

Ofertas destacadas del primer evento

Aunque Walmart promete miles de descuentos, ya adelantó algunas de las ofertas más llamativas del primer evento:

Televisor TCL QLED 4K de 98” – Antes: $1,798.00 / Ahora: $998.00

– Antes: $1,798.00 / Ahora: $998.00 Aspiradora Dyson V12 Detect Slim – Antes: $729.00 / Ahora: $399.99

– Antes: $729.00 / Ahora: $399.99 Set de LEGO Speed Champions (2 piezas) – Antes: $44.98 / Ahora: $25.00

– Antes: $44.98 / Ahora: $25.00 Perfume Calvin Klein Obsession 3 – Antes: $97.00 / Ahora: $31.50

– Antes: $97.00 / Ahora: $31.50 Vaqueros Levi’s Signature (hombre y mujer) – Antes: $24.98 / Ahora: $15.00

– Antes: $24.98 / Ahora: $15.00 Cricut Explore 3 Bundle – Antes: $410.00 / Ahora: $197.99

– Antes: $410.00 / Ahora: $197.99 Barbie Malibu Travel Playset – Antes: $21.88 / Ahora: $12.00

– Antes: $21.88 / Ahora: $12.00 Trampolín Sportspower 14’ – Antes: $229.00 / Ahora: $149.00

Con descuentos que van desde juguetes hasta electrónicos y moda, Walmart busca atraer tanto a quienes compran los regalos con anticipación como a los que esperan las mejores rebajas de última hora.

Durante el Black Friday 2025, Walmart busca ofrecer la experiencia de compra más rápida, cómoda y llena de sorpresas hasta la fecha. | Crédito: Walmart

Compras más rápidas y cómodas

Walmart continúa perfeccionando su promesa de conveniencia. Este año, los clientes podrán elegir entre retiro en la acera (curbside pickup), entrega exprés en menos de 30 minutos o envíos en dos días, para que cada compra llegue a tiempo sin complicaciones.

Como parte de la campaña de temporada, Walmart presentó WhoKnewVille, un mundo inspirado en Dr. Seuss que llevará el espíritu navideño a redes sociales, hogares e incluso espacios virtuales. Esta iniciativa busca añadir un toque de humor y fantasía a las rebajas, con personajes que transformarán el clásico “¿quién sabe?” en un divertido “¡quién lo diría!”.

